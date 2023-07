Sábado de tráfico, Gama em ação

O sábado de tráfico deu ruim no Parque da

Liberdade em Americana. A Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Gama (Guarda Municipal) prendeu um rapaz de 24 anos por tráfico de drogas no Parque da Liberdade quase na virada para o domingo.

Já era por volta das 23h30 e a equipe da Gama passeava pela rua Serra das Palmeiras- o time subinspetora Crhistiane, subinspetor J. Eduardo, Lopes e Viera, abordou dois homens de 24 e 31 anos. Eles estavam em um bar.

Após um primeiro contato com os suspeitos, os agentes encontraram porções de cocaína e maconha, que pesaram 17 gramas. De acordo ainda com a Guarda, o rapaz de 31 anos admitiu que comprou dois pinos com cocaína do outro homem.

A ocorrência foi registrada na unidade da Policia Civil de Americana (PCA) e a autoridade determinou a prisão do jovem de 24 anos, e liberou o outro suspeito.

