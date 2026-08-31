Sabesp está com 260 vagas abertas para Programa Aprendiz até 9/9 e amplia oportunidades para jovens de comunidades

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A Sabesp segue com inscrições abertas para seu Programa Aprendiz – Nascente de Talentos 2026 até o dia 9 de setembro. São 260 vagas distribuídas em 11 municípios paulistas, abrangendo a Região Metropolitana de São Paulo, interior e litoral. As vagas estão divididas entre técnicas e administrativas e interessados devem acessar o Link

Nesta edição, o programa ganhou um novo direcionamento: as vagas foram definidas considerando o potencial de empregabilidade dos jovens ao término da formação. Para isso, a Sabesp mapeou a rotatividade de profissionais e as posições de entrada com maior volume de oportunidades na Companhia, direcionando as vagas de aprendizagem para áreas e localidades com maior possibilidade de absorção futura desses profissionais.

Outro diferencial é a prioridade para jovens de mais de 50 comunidades localizadas no entorno das operações da Sabesp. O processo buscará, inicialmente, candidatos dessas regiões e será ampliado para outros públicos apenas caso não seja possível preencher o número previsto de oportunidades.

Esta é a segunda edição do Programa Jovem Aprendiz na Sabesp. “Na edição anterior, realizada em 2025, foram mais de 11 mil inscritos”, afirma Josué Bressane, diretor-executivo de Gente & Gestão da Sabesp. “O programa é, na maioria dos casos, a primeira experiência profissional de quem participa e pode, inclusive, ser uma porta de entrada para aqueles que desejam integrar o quadro fixo de colaboradores da Companhia.”

A iniciativa busca, assim, aproximar formação profissional, inclusão e oportunidade concreta de ingresso no mercado de trabalho, transformando o programa de aprendizagem em uma possível porta de entrada para a carreira.

Realizado em parceria com o Senai-SP, o programa oferece 192 vagas para o setor administrativo e 68 vagas técnicas para os cursos profissionalizantes em Química e Saneamento.

Requisitos para participação :

Para as vagas administrativas, os candidatos devem:

Ter entre 14 e 22 anos completos na data de admissão (sem limite de idade para pessoas com deficiência)

Estar matriculado, cursando ou ter concluído o Ensino Médio ou EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Para as vagas técnicas, os candidatos devem:

Ter entre 18 e 22 anos (sem limite de idade para pessoas com deficiência);

Ter concluído o 1º ano do Ensino Médio ou estar cursando/concluído o Ensino Médio ou EJA.

Benefícios e duração do contrato :

Os aprendizes com jornada semanal de 20 horas receberão o salário de R$ 761,55 ao mês e aqueles com jornada semanal de 30 horas receberão o salário de R$ 1.142,33 mensalmente.

Além disso, terão direito a:

Vale refeição

Vale transporte

Assistência médica

Seguro contra acidentes pessoais

O contrato tem duração de 18 meses, com início das atividades previsto para janeiro/27. Ao final do programa, os participantes receberão o certificado de qualificação profissional, desde que apresentem presença e desempenho satisfatórios nas atividades teóricas e práticas, conforme o regimento do Senai-SP.

Após o término do programa, os participantes com melhor desempenho poderão ser considerados pela Sabesp para possíveis vagas do quadro de colaboradores da empresa.