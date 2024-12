SAFs vão chegar a Rio Branco e Barbarense?

As SAFs chegaram este ano aos clubes do interior de São Paulo. Pelo menos dois importantes times do interior, Noroeste de Bauru e São José anunciaram que vão virar SAF para o ano que vem.

O Rio Branco vai disputar a série A3 no ano que vem mas ainda não fala em mudança na gestão. O mesmo acontece com o UAB, que ficou na A4 do Paulista.

O São José fez a apresentação dos novos ‘donos’ do futebol em um clube na região central da cidade. Durante o evento, Bruno e Oscar Constantino, do Grupo Oscar, apresentaram os planos da SAF. A nova gestão do futebol do São José anunciou que o clube terá um programa de sócio-torcedor.

O Esporte Clube Noroeste, de Bauru, é outro time que tornou-se uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF). A aprovação do projeto foi unânime no Conselho Deliberativo do clube no final de novembro.

A SAF do Noroeste foi aprovada às vésperas do retorno do time à primeira divisão do Campeonato Paulista, após mais de uma década. O clube conquistou o acesso na Série A2 deste ano e volta ao Paulistão, competição que não disputa desde 2011.

SAFs de sucesso no Brasileirão e Libertadores

Os dois finalistas da Libertadores deste ano são SAFs (Botafogo e Atlético MG). O time carioca, comandado pelo norte americano John Textor, tem tudo pra levar o Brasileirão este domingo também e consolidar o modelo de gestão que virou lei em 2019.

