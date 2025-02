Saiu correndo da Guarda, caiu e foi detido (só 18 anos)

Um rapaz que saiu correndo da Guarda por suspeita de tráfico de drogas se deu mal, acabou caindo e foi detido na noite deste sábado em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu no Conjunto Roberto Romano pouco depois das 20h.

O rapaz tinha apenas 18 anos e acabou sendo levado para a delegacia. Também foi encontrada a droga que seria vendida para os usuários.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04 GCM VILLALON GCM SERNAJOTO GCM GABRIEL

DATA: 22/02/25 HORA: 20:20 LOCAL: RUA HILDA H. DE OLIVEIRA N°80 COHAB R. ROMANO.

TRÁFICO DE DROGAS (não adiantou sair correndo)

Durante patrulhamento, está equipe tática visualizou na frente de um trailer, K.G.O 18 anos de idade, este que ao notar a aproximação da equipe se evadiu em desabalada carreira sendo acompanhado por estes patrulheiros até próximo a entrada do bloco 125 onde sofreu uma queda e foi detido.

Submetido a busca pessoal, em sua mão dentro de uma embalagem plástica fora localizado 27 micro tubos contendo cocaína e em seu bolso a quantia de R$100,00. Visando minimizar o risco de nova fuga bem como preservação da integridade física dos envolvidos, foi utilizado algemas conforme D8858/16.

Retornando ao local do início da fuga, foi visualizado um buraco no alambrado do centro comunitário e visualizado diversas embalagens vazias bem como uma pochete preta que continha em seu interior:

-46 porções de maconha

-53 micro tubos contendo cocaína.

Diante do exposto, ocorrência apresentada pelo plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos elaborou o flagrante de tráfico de drogas conforme lei 11.343/06 permanecendo K. Preso a disposição da Justiça.

Mais notícias da cidade e região