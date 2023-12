Sâmi Rico canta no Natal de Nova Odessa neste sábado

A programação cultural e artística do “Um Natal Mais Feliz” 2023 da Prefeitura de Nova Odessa continua um sucesso de público. As famílias que compareceram na Praça Central José Gazzeta, na esquina das avenidas Carlos Botelho e João Pessoa, têm adorado as atrações, a decoração e iluminação especial do local e a “Casa do Papai Noel” na Estação Ferroviária.

Neste sábado, o palco da praça vai receber, a partir das 19h, o show gratuito da banda Forró DiCasa, e a partir das 20h30, a grande atração deste Natal: o cantor sertanejo e pop Sâmi Rico, filho do lendário José Rico.

Já no domingo, a partir das 19h, a programação do palco inclui o lindo espetáculo natalino “Felizes Para Sempre”, representando 22 personagens da Disney. A apresentação da Catavento Brasil deveria ter acontecido no último domingo, mas teve de ser adiada por conta da forte chuva que atingiu a cidade na ocasião.

Depois, às 20h, tem “Noite do Flashback” com a Turma do Passinho e Flashback da Igreja São Jorge, fechando a segunda semana do “Um Natal Mais Feliz” de Nova Odessa. Lembrando que a programação artística vai de quarta a domingo, encerrando no próximo dia 21/12, mas a iluminação especial é acesa todos os dias, até o Ano Novo.

Além da decoração e da iluminação em LED, a praça conta com a Casa do Papai Noel montada na Estação Ferroviária, um Festival de Food Trucks com 37 opções gastronômicas e uma Feira de Artesanato com diversas opções de presentes. Um trenzinho decorado (particular) também tem “ponto final” na Praça e tem atraído muitas famílias, assim como “brinquedões” infláveis (também privados) instalados em frente à Estação Ferroviária.

HORÁRIO ESPECIAL DO COMÉRCIO

A programação natalina 2023 da Prefeitura de Nova Odessa acompanha a abertura especial do Comércio (que funciona em horário estendido até o dia 24/12). Os lojistas de todas as regiões da cidade atendem em horário especial de segunda a sexta, das 9h às 22h. Nos sábados (09, 16 e 23/12) as lojas abrem das 9h às 18h. E nos domingos, (10 e 17) o horário será das 9h às 15h, e no domingo dia 24/12 (véspera de Natal) os consumidores serão atendidos das 9h às 17h.

Também buscando incentivar os consumidores locais a ACINO (Associação Comercial e Industrial) promove a Campanha “Natal Premiado”. Do dia 1º de dezembro a 18 de janeiro de 2024 comprando nos lojistas participantes da promoção, os consumidores concorrem a dez prêmios: batedeira, cafeteira elétrica, micro-ondas, fritadeira, 4 vale-compras no valor de R$ 250, patinete elétrico e scooter Honda Elite 0km.