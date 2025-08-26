O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que realizará manutenção em caráter emergencial nesta terça-feira (26), das 6 às 18 horas, no ponto de captação de água – Represinha. Durante o período, o abastecimento poderá ser prejudicado em toda a cidade.

A intervenção consiste na desobstrução do canal de captação de água bruta, que abastece as estações de tratamento. A ocorrência foi detectada pela equipe operacional e o serviço se torna necessário devido ao acúmulo de resíduos causado pelas fortes chuvas do início do ano, o que pode comprometer o sistema de recalque e gerar transtornos maiores se não for realizado.

O DAE Santa Bárbara orienta a população a economizar a água

armazenada nas caixas dos imóveis e, se possível, reservar água com antecedência para minimizar eventuais impactos.

Equipes da autarquia estarão empenhadas para que o serviço seja concluído o mais rápido possível. O DAE agradece a compreensão de todos os barbarenses.

Para mais informações:

0800-770-3459

(19) 3459-5910

WhatsApp (mensagem de texto): (19) 9.9992-6848

Atendimento todos os dias, das 7 às 20 horas.

