O ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza (PL) falou com o NM no começo desta semana. Parecendo ter digerido melhor a derrota do ano passado, o ex-tucano não confirmou que virá candidato no ano que vem nem mesmo se seu nome estará nas urnas em 2028.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele cogita talvez até vir a vereador na próxima eleição de Nova Odessa.

Depois de mais de hora de conversa, Bill contou carregar um pouco de sentimento de ingratidão de ex assessores que hoje buscam se articular para as eleições de 2028 em movimentos que excluem o seu nome. Ele disse que gostaria que fosse respeitada sua liderança de mais de duas décadas do grupo que segue forte na política novaodessense.

Bill vem a deputado?

Com relação a 2026, ele disse esperar os próximos meses para definir sua caminhada. E apresentou números eleitorais das diversas campanhas que fez em especial para deputado estaduais com capital eleitoral que passa dos 10.000 votos.

Leia + sobre política regional