Santa Bárbara d’Oeste se despede de um dos seus grandes personagens em sua história de crescimento 🙏. Morreu Romeu Romi aos 97 anos.

À família Romi os mais sinceros sentimentos 😞.

Ele foi presidente do Conselho da empresa décadas atrás. O prédio Anexo I da Câmara barbarense leva o nome do empresário Romeu Romi, das Indústrias Romi. Ele foi homenageado na década passada junto com o professor Gilson Alberto Novaes e o finado radialista Jairo Camargo Neves.

ROMEU ROMI

Ocorrido às 20:15 do dia 25/08/2025, com 97 anos.

Era casado com Ana Maria de Toledo Romi, deixando os filhos: Sandra Maria, Frederico, Paulo, Patrícia e Adriana.

Residia no Condomínio Terras di Siena em Santa Bárbara d’Oeste.

Velório:

Fundação Romi dia 26 com início às 08:30.

Sepultamento:

Saindo às 17:00 para o Cemitério Campo da Ressurreição.

Romeu Romi era filho de Américo Emílio Romi e Olímpia Gelli Romi, os fundadores das Indústrias Romi S.A.

Ele esteve presente na foto da família fundadora quando a família utilizou o veículo Romi-Isetta, que foi um dos primeiros automóveis fabricados no Brasil, de acordo com a empresa.

