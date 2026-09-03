Santa Bárbara recebe Campanha de Doação de sangue na próxima terça (8)

Santa Bárbara d’Oeste recebe Campanha de Doação de sangue na próxima terça-feira (8)
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Mais uma Campanha de Doação de Sangue será realizada em Santa Bárbara d’Oeste na próxima terça-feira (8), das 9 às 12 horas. A ação ocorre no Lions Clube de Santa Bárbara d’ Oeste, localizado na Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce. Para participar, não é necessário agendamento prévio nem estar em jejum, mas é obrigatório apresentar um documento original com foto e atender aos pré-requisitos, conforme lista abaixo.
A última campanha, realizada em 7 de julho, reuniu 101 candidatos, com 82 bolsas de sangue coletadas e 12 cadastros para doação de medula óssea.
As campanhas de doação de sangue no Município são promovidas desde 1998, em parceria entre o Hemocentro da Unicamp, o Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde. Atualmente, a iniciativa tem como outros apoiadores a Pastoral da Saúde – Diocese de Piracicaba – Região de Santa Bárbara d’Oeste, Supermercados São Vicente, Crema Supermercados e Confraria Há Bares que Vem Para o Bem.
Dúvidas podem ser sanadas diretamente no Hemocentro da Unicamp pelo telefone 0800-722-8432, de segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas. Todas as informações sobre as Campanhas de Doação de Sangue estão disponíveis no canal dos Doadores de Sangue no WhatsApp pelo link: https://acesse.one/doadores-de-sangue-de-sbo.
Confira as orientações e pré-requisitos do Hemocentro:
Para ser doador de sangue:
- Ter entre 18 e 69 anos; serão aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal, para cada doação
- Maiores de 60 anos não podem doar pela primeira vez
- Pesar, no mínimo, 50 kg
- Não estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos e, após o almoço, aguardar 3 horas
- Estar descansado
- Não pode fumar até 2 horas antes e 2 horas depois da doação
Não pode doar sangue:
- Estiver com gripe, resfriado ou infecção acompanhado de febre
- For portador de sífilis (cancro), malária (maleita) ou doença de Chagas
- For alcoólatra crônico, ou tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas (prazos inferiores e consumo de pequenas quantidades, devem ser avaliados pelo profissional da triagem)
- Tiver sido exposto a situações de risco para doenças sexualmente transmissíveis
- História atual ou pregressa de uso de drogas injetáveis ilícitas
- Tenha contraído Hepatite após os 11 anos de idade
- Tenha realizado endoscopia há menos de 6 meses
- Estiver grávida, em período de até 3 meses pós-parto ou estiver amamentando
Para quem teve dengue:
- Pessoas que tiveram dengue clássica podem doar um mês após a cura
- Pessoas que tiveram dengue hemorrágica podem doar seis meses após a cura
Procure orientação:
- Estiver tomando medicamentos, tiver tomado vacina recentemente e/ou estiver em tratamento médico.
Serviço:
Campanha de Doação de Sangue em Santa Bárbara d’Oeste
Dia 8 de setembro
Horário: sempre das 9 às 12 horas
Local: Lions Clube SBO | Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce, Santa Bárbara d’Oeste/SP
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