Antigo, mas atual, por Pastor Aílton

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“Ai de mim! Sou como um homem faminto, que depois da colheita procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras, mas não encontra nada porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há uma pessoa honesta, nem uma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros; cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mau. Autoridades exigem dinheiro por fora e juízes recebem presentes para torcer a justiça.

Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros (…). Não acreditem nos vizinhos nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz à sua mulher. Pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães, e as noras brigam com as sogras; e os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes”.

O texto acima está entre aspas porque não é meu. Talvez o leitor, quando começou a ler, pensou ser um texto falando do Brasil. Não é. O texto é muito, muito antigo. É do oitavo século antes de Cristo e de autoria de Miqueias, um dos profetas de Israel. É de uma atualidade impressionante.

A situação de Israel daqueles dias não é diferente da situação atual em nosso país. O cidadão comum, o trabalhador que paga seus impostos com dificuldade, se sente isolado, acuado, perdido, desorientado. Lembro-me de Rui Barbosa: “De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto”. Que triste realidade! Que triste atualidade!

Em meio ao caos de Israel naquela época, o profeta Miqueias de destaca com uma adversativa: “…Eu, porém, ponho a minha esperança no Deus Eterno e confio firmemente que ele me salvará. O meu Deus me atenderá”. É bom saber disto. Deus não tarda e nem falha, sua justiça é certa. Que a nossa querida nação brasileira viva dias melhores.

É isso!

Ailton Gonçalves Dias Filho

Pastor Presbiteriano