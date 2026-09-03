Até quando a violência contra as mulheres continuará fazendo parte da realidade de tantas pessoas? A pergunta que dá nome ao novo curta-metragem produzido por jovens da Academia Educar também é um convite à reflexão. No dia 5 de setembro, sábado, às 10h, o público poderá participar gratuitamente do lançamento de Até Quando?, no cinema Kinoplex, do Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas. Após a exibição, haverá uma roda de conversa sobre o tema abordado pelo filme.

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Realizado pela Fundação Educar, o Curta na Educar coloca os adolescentes e jovens no centro da criação e utiliza o curta-metragem como espaço de expressão, cidadania e reflexão sobre questões presentes na sociedade. O projeto reúne jovens de 13 a 17 anos da Academia Educar e incentiva o protagonismo juvenil por meio da produção audiovisual. Em Até Quando?, eles transformaram em roteiro e filme um tema urgente: a violência contra as mulheres.

Durante o projeto, realizado no período das férias de julho, os jovens vivenciam diferentes etapas da construção de um curta. Com o apoio da produtora Lokomotiv Studio, participam de oficinas e experiências práticas que envolvem a escolha do tema, a criação do roteiro, atuação, maquiagem, produção e finalização do filme. Assim, deixam de ser apenas espectadores para assumir também o papel de autores das histórias e das mensagens que desejam compartilhar.

“O público vai se surpreender com a sensibilidade, a maturidade e a coragem desses jovens ao abordar um tema tão difícil e necessário. Até Quando? não traz apenas o olhar deles sobre a violência contra as mulheres; traz perguntas que precisam ser feitas por toda a sociedade. Queremos que as pessoas assistam ao curta, se emocionem, reflitam e permaneçam conosco para a roda de conversa. Quando damos voz aos jovens e realmente nos dispomos a ouvi-los, eles nos mostram que têm muito a dizer e também muito a nos ensinar”, afirma Cristiane Stefanelli, gestora da Fundação Educar.

Realizado desde 2009, o Curta na Educar já levou adolescentes a refletirem e produzirem filmes sobre temas como racismo e preconceito, bullying, saúde mental, sustentabilidade e meio ambiente. As produções também podem ser utilizadas em escolas e espaços de formação como ponto de partida para debates e ações sociais.

A participação no lançamento é gratuita, mediante inscrição prévia, e o curta é indicado para adolescentes a partir de 13 anos.

Sobre a Fundação Educar

A Fundação Educar é o braço de investimento social da Companhia DPaschoal e atua com educação para a cidadania como estratégia de transformação social. Sua atuação se organiza em cinco eixos: Educar para o Protagonismo, Educar para Ler, Educar para Empreender, Cooperar com o Social e SER Educar. O objetivo é contribuir para que as pessoas se reconheçam como protagonistas de suas vidas e comunidades, desenvolvam habilidades e se tornem agentes de transformação.

Serviço

Lançamento do curta-metragem Até Quando?

Data: 5 de setembro de 2026 (sábado)

Horário: 10h

Local: cinema Kinoplex, do Shopping Parque Dom Pedro

Indicação: a partir de 13 anos

Entrada: gratuita, mediante inscrição prévia