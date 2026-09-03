Ao menos dois adolescentes foram detidos por cometerem crimes na região esta quarta feira. Os rapazes de 17 e 15 anos foram detidos em Sumaré e Hortolândia. O primeiro caso foi em Sumaré e envolveu roubo. O rapazote tinha 17 anos.

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O segundo caso foi em Hortolândia com um jovem de 15 anos. O ‘lance’ dele já era tráfico de drogas.

Adolescente 1- roubo em Sumaré

Na noite de quarta-feira (2), durante patrulhamento pela Avenida da Amizade, a equipe policial foi acionada para atendimento de uma ocorrência de furto em um supermercado. No local, um agente de prevenção informou que um adolescente tentou deixar o estabelecimento com um carrinho contendo diversas mercadorias sem realizar o pagamento.



Em contato com a equipe policial, o adolescente admitiu a subtração dos produtos e relatou que já havia praticado delitos semelhantes em outros estabelecimentos comerciais. As mercadorias localizadas no carrinho totalizaram R$ 2.174,03. O adolescente não portava documentos de identificação e não estava acompanhado de responsável legal. Após esgotadas as consultas aos sistemas disponíveis, não foi possível localizar sua genitora ou outro responsável para acompanhá-lo durante o registro da ocorrência.

Diante dos fatos, o adolescente e as mercadorias foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos e lavrou o BOPC pela natureza de ato infracional análogo ao crime de furto. O adolescente permaneceu apreendido e à disposição da Justiça.

CASO 2- OCORRÊNCIA: TRÁFICO DE DROGAS Logradouro: Rua Marechal Deodoro Da Fonseca, Jardim Amanda, Hortolândia

Sindicado: (15 anos)

Na noite de quarta-feira (2), durante patrulhamento pela Rua Marechal Deodoro da Fonseca, em Hortolândia, local conhecido pela prática de tráfico de drogas, dois indivíduos fugiram ao perceber a aproximação da equipe policial. Um deles conseguiu escapar pela área de mata, enquanto um adolescente foi localizado escondido atrás de uma moita.

Durante a abordagem, o rapaz confessou que atuava no tráfico de drogas. Em sua mochila, foram localizados 27 frascos e 32 invólucros contendo maconha, um pequeno tablete de maconha prensada e um eppendorf contendo cocaína, além de R$ 50,00. O adolescente foi conduzido ao Plantão Policial de Hortolândia, onde foi registrado ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ele permaneceu apreendido e à disposição da Justiça.

Apreensão:

– 0,406 kg de maconha prensada;

– 0,001 kg de cocaína;

– R$50 em cédulas.