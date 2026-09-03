Conversas do celular de Daniel Vorcaro mostram o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) tratando o banqueiro dono do Banco Master com intimidade, chamando-o de “Dani” e “lindão”.

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Ainda nesta quarta-feira, NF havia publicado um vídeo detonando o ministro do Supremo Alexandre de Moraes por suas ligações- que seriam espúrias- com Vorcaro, mas agora precisa explicar as suas ligações com o banqueiro.

Em um dos áudios, o deputado procura Vorcaro num domingo pedindo alguns minutos de conversa. O banqueiro diz que bancou voos dele.

OUÇA O ÁUDIO: Nikolas chama Vorcaro de “lindão” em áudios revelados