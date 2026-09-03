A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) realizou, na manhã desta quinta-feira (3), uma intervenção na Avenida Rebouças, em Sumaré, para a implantação e sinalização de uma nova lombada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Durante a execução dos serviços, o trecho da avenida ficou parcialmente interditado no sentido Centro, na altura da Igreja Assembleia de Deus, para permitir a realização dos trabalhos com segurança.

A intervenção faz parte das ações de melhoria da mobilidade urbana e busca contribuir para a redução da velocidade dos veículos e o aumento da segurança viária no trecho.

A sinalização da lombada é realizada para orientar os motoristas sobre a alteração na pista e a necessidade de redução da velocidade ao se aproximarem do dispositivo.

Avenida Rebouças e atenção

A SMMUR orienta os condutores que trafegam pela região a redobrar a atenção, respeitar a sinalização e reduzir a velocidade durante a passagem pelo local, especialmente enquanto os trabalhos estiverem em andamento.