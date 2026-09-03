Lançamento: Sami Rico, o “Último Romântico”

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Há artistas que cantam aquilo que o tempo lhes ensinou e há outros que transformam em canção aquilo que escolheram acreditar. É na união desses dois territórios que Sami Rico se posiciona ao apresentar “Último Romântico”, seu novo single e a primeira composição autoral lançada depois de “O Filho da Lenda”, álbum que marcou um capítulo fundamental de sua trajetória ao unir suas próprias criações a uma homenagem à obra e ao legado de seu pai, José Rico. PRÉ-SAVE!

Artista da Universal Music, Sami chega a este novo momento com uma proposta mais definida, madura e essencialmente sua. Produzida por Gabriel Paschoal, “Último Romântico” amplia seu repertório e revela uma assinatura artística que começa a se consolidar.

A faixa nasce de uma experiência curiosa. Em um camping de composição realizado em Ribeirão Preto, Sami se reuniu com Gui Dias, Ana Neri e Teixeirinha em busca de novas histórias para transformar em letra. O processo, porém, parecia não encontrar seu caminho. Nenhuma música avançava até que, quase como uma resposta ao próprio silêncio criativo, surgiu o single.

A única canção daquele encontro acabaria sendo também aquela que melhor traduziria o momento pessoal e artístico de Sami.

A inspiração parte de uma convicção: ainda há espaço para celebrar o amor. Em um cenário no qual as relações são frequentemente marcadas pela velocidade, pela descartabilidade e pela ideia de que partir é sempre mais simples do que permanecer, Sami escolhe olhar para aqueles que continuam acreditando na construção a dois, na cumplicidade, no diálogo, na reconciliação e na possibilidade preciosa de uma história simplesmente dar certo.

“Eu vim para fazer as pessoas acreditarem no amor. No amor que deu certo“, conta Sami Rico.

Essa escolha encontra respaldo na própria vida do cantor. Há três anos, Sami vive um relacionamento com Ju, experiência que ele apresenta como uma relação construída com leveza, companheirismo e descoberta diária. Não se trata de uma narrativa criada à distância, mas de uma realidade que atravessa sua interpretação e confere verdade ao que ele canta.

Embora o compromisso entre homem e mulher esteja no centro da composição, para Sami o amor é uma experiência plural: está na família, na amizade, no contato com os animais, na fé, no cuidado e vínculos genuínos. O romance é o ponto de partida e, o sentimento, o destino.

Depois de um trabalho profundamente ligado à sua origem e à responsabilidade de carregar um dos sobrenomes mais emblemáticos da história da música sertaneja, Sami começa a apresentar, com maior nitidez, o artista que existe para além de sua herança.

A escolha de uma letra autoral como primeiro lançamento dessa nova etapa não é casual. Sami quer imprimir personalidade ao repertório, aproximando sua trajetória daquilo que efetivamente gosta. Há, nessa decisão, uma busca por autenticidade: encontrar sonoridade e discurso capazes de estabelecer uma conexão imediata entre o homem, o intérprete e aquilo que ele deseja representar.

Do camping ao maior palco

Se a “Último Romântico” nasceu em um ambiente íntimo, cercada por compositores e ideias ainda em construção, seu registro audiovisual encontrou um cenário de proporções completamente diferentes.

O videoclipe foi gravado durante a apresentação do artista na Festa do Peão de Americana, um dos mais tradicionais e grandiosos eventos do calendário sertanejo e uma das principais festas de rodeio do Brasil.

Mas havia um elemento de risco. “Último Romântico” ainda era uma novidade quando Sami decidiu apresentá-la diante de uma multidão. A reação do público seria imprevisível. A resposta veio rapidamente: já na segunda passagem da faixa, a plateia acompanhava a letra e cantava junto. Aquele momento tornou-se parte essencial do enredo da canção. A reação espontânea revelou algo que nenhum planejamento de estúdio seria capaz de produzir: a identificação imediata entre uma história particular e um sentimento coletivo.

O último romântico é também o primeiro de uma nova fase

O título carrega uma provocação. Ser o “Último Romântico”, na visão de Sami Rico, não significa pertencer a uma geração ultrapassada, mas assumir com orgulho uma maneira de enxergar os relacionamentos que parece cada vez mais rara.

Seu propósito é tornar-se um grande formador e transformador de casais, alguém capaz de estimular encontros, inspirar atitudes e devolver valor às narrativas que resistem por meio daquilo que conhece melhor: a música – que para Sami Rico, é sentimento. E, se o sentimento pode transformar pessoas, aproximar e reconstruir vínculos, ele quer fazer dessa capacidade a sua marca.

Depois de olhar para o passado em “O Filho da Lenda”, Sami Rico abre agora as portas de seu futuro. E escolhe fazê-lo de peito aberto, ao lado daqueles que ainda acreditam que, no amor, assim como na música, algumas histórias merecem durar para sempre.

Assista em: https://youtu.be/Kh98mVKd5eo

Ouça em: umusicbrazil.lnk.to/SRUltimoRomantico

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