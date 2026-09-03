Projeto Krav Maga liderado pelo Instrutor Matheus Bassetto promete trazer uma nova proposta de treinamento na arte marcial e Defesa Pessoal com o Sistema TML / Mestre Fabio Ramos.
Os detalhes sobre dias, horários e local dos treinamentos serão divulgados em breve. Interessados já podem entrar em contato pelo telefone 19 99279-9697 / Instagram
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Sensei Matheus Bassetto, como é conhecido, já é consolidado, sendo um dos mais qualificados professores de Artes Marciais e Defesa Pessoal da região.
Além de Instrutor de Krav Maga é Faixa Preta de Judô e Jiu-Jitsu. Atualmente, Matheus lidera uma equipe formada por aproximadamente 100 alunos, reunindo praticantes de diferentes faixas etárias e níveis de experiência.
A chegada do novo projeto de K Maga representa mais um passo em sua trajetória nas artes marciais e na busca por oferecer treinamento técnico, disciplina e conhecimento em defesa pessoal.
Sobre mestre Fabio Ramos- Krav Maga
Representante no Brasil de duas federações Internacionais de Técnicas Israelense (TML e I.P.S.A), credenciado pela Polícia Federal, com qualificação internacional, em Defesa Pessoal Policial e Israelense (Krav Maga Kapap), além de Especialização em Treinamento de PMC e tambem com a S.W.A.T. Estadunidense.
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