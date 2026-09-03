Dois menores de idade que participaram de um roubo a moto em Sumaré acabaram entregando para a polícia o lugar onde deixara a moto. O caso foi concluído na noite desta quarta-feira (2).

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Após informações do 190 sobre o roubo de uma motocicleta, em Sumaré, as equipes policiais iniciaram patrulhamento. Durante as buscas, dois adolescentes com as características informadas foram abordados no Jardim Manchester.

Menor

Eles confessaram participação no roubo e indicaram o local onde haviam escondido a motocicleta, que foi localizada e recuperada em uma área de mata. Também foram encontrados dois capacetes e a chave do veículo.

Menores vão pra delegacia e ficaram por lá

Os adolescentes foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré, onde foi registrado ato infracional análogo ao crime de roubo. Ambos permaneceram apreendidos e à disposição da Justiça.

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