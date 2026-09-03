Dois menores de idade que participaram de um roubo a moto em Sumaré acabaram entregando para a polícia o lugar onde deixara a moto. O caso foi concluído na noite desta quarta-feira (2).

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Após informações do 190 sobre o roubo de uma motocicleta, em Sumaré, as equipes policiais iniciaram patrulhamento. Durante as buscas, dois adolescentes com as características informadas foram abordados no Jardim Manchester.

Eles confessaram participação no roubo e indicaram o local onde haviam escondido a motocicleta, que foi localizada e recuperada em uma área de mata. Também foram encontrados dois capacetes e a chave do veículo.

Menores vão pra delegacia e ficaram por lá

Os adolescentes foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré, onde foi registrado ato infracional análogo ao crime de roubo. Ambos permaneceram apreendidos e à disposição da Justiça.