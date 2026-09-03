O pool de veículos responsável pelo debate entre os candidatos à Presidência da República marcado para 14 de setembro, às 22h, reafirma a importância da participação de todos os candidatos convidados no encontro.

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O Momento da Decisão, maior parceria já formada entre veículos de comunicação brasileiros para a realização de debates eleitorais, reúne, em ordem alfabética, CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Novabrasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV. A organização de debates em pool atende a uma demanda apresentada pública e formalmente por partidos políticos em eleições anteriores, com o objetivo de evitar a multiplicação de encontros ao longo de um período curto de campanha.

Todas as campanhas convidadas participaram das reuniões preparatórias, nas quais foram discutidos o formato, as regras e as condições para a realização do debate. Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) já confirmaram presença. Diante disso, os veículos que integram O Momento da Decisão reforçam o convite a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) e pedem uma definição sobre sua participação até o próximo dia 7, uma semana antes da data marcada para o evento.

O debate presidencial é uma oportunidade fundamental para que os eleitores conheçam e comparem diretamente as propostas, posições e visões de país dos candidatos à Presidência da República, em um ambiente comum, submetido às mesmas regras e ao contraditório.

A participação dos candidatos em um encontro dessa relevância representa respeito ao debate público, ao processo democrático e, sobretudo, ao eleitor, que tem o direito de conhecer e confrontar as propostas daqueles que pretendem governar o País.

Pool

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