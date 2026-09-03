Um trio peruano foi preso depois de fazer uma verdadeira limpa em uma loja de roupas do Tivoli Shopping em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (02) e foi atendido pela PM.

Os policiais militares da Força Tática do 19º BPM/I prenderam três pessoas por receptação, em Santa Bárbara d’Oeste. Após denúncia sobre movimentação suspeita nas proximidades do Shopping Tivoli.

A equipe realizou a abordagem e localizou no veículo 1.423 peças de vestuário, algumas com etiquetas e dispositivos de segurança, além de R$ 13.372,30 em dinheiro e três celulares. As mercadorias, avaliadas em aproximadamente R$ 27.968,00, foram reconhecidas por representantes de estabelecimentos comerciais.

Trio foi em cana

A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, onde os três envolvidos permaneceram presos à disposição da Justiça.