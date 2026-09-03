O candidato a deputado estadual Franco Sardelli (PL) realiza neste sábado o lançamento oficial de sua campanha. O evento será a partir das 15h30, no Recinto da Festa do Peão de Americana, e deve reunir apoiadores, lideranças políticas e representantes de diferentes cidades.

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O lançamento marca uma nova etapa da campanha de Franco, que tem percorrido municípios do Estado para ouvir lideranças, conhecer demandas locais e apresentar propostas nas áreas de saúde, segurança, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Para o candidato, o encontro também será uma oportunidade de reunir as pessoas que vêm participando da construção de sua candidatura e reforçar a defesa de uma maior representatividade política para Americana e toda a região.

“Quero que seja um grande encontro de amigos, de pessoas que acreditam que a nossa região pode ter mais voz e mais força. Tenho recebido muito carinho por onde passo e quero aproveitar esse momento para agradecer, olhar nos olhos, dar um abraço em cada um e mostrar que estamos preparados para fazer uma campanha com muita energia, trabalho e presença nas ruas”, afirma Franco.

O coordenador da campanha, Márcio Leal, destaca que o lançamento simboliza a consolidação de um movimento que vem sendo construído não apenas em Americana, mas também em diversas cidades do interior.



“Chegamos a este lançamento depois de um trabalho intenso de diálogo e construção política. Temos percebido uma adesão crescente à candidatura do Franco porque existe uma demanda muito clara por representatividade. O sábado será um momento importante para reunir essa força, apresentar o que estamos construindo e dar ainda mais impulso à campanha”, afirma Leal.

Franco vem defendendo ao longo da campanha a necessidade de aproximar o mandato estadual dos municípios, especialmente das cidades do interior, para que as demandas locais tenham maior espaço nas decisões do Estado.

“Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, todo o interior do Estado produz, gera empregos, movimenta a economia e ajuda São Paulo a crescer. Queremos transformar essa força em representatividade e resultados para as cidades. É esse compromisso que vamos reafirmar no sábado”, completa Franco.

Serviço

Lançamento oficial da campanha de Franco Sardelli a deputado estadual

Data: sábado, 05/09

Horário: 15h30

Local: Recinto da Festa do Peão de Americana