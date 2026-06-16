A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Comtur (Conselho Municipal de Turismo) lançaram nesta quinta-feira (11) o Festival Gastronômico de Inverno 2026, no Centro de Estudo e Cultura Ambiental. O evento será realizado nos dias 6 e 7 de julho, das 18 às 23 horas, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques e Rua 21 de Abril, em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita.
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Neste ano, a Categoria Temática traz o tema “Sabores do Mundo – Edição Mundial 2026”, que propõe a criação de pratos inspirados em países ou seleções participantes da Copa do Mundo de Futebol. A proposta é valorizar ingredientes típicos, receitas tradicionais e releituras criativas que representem diferentes culturas gastronômicas.
“O Festival Gastronômico de Inverno é um evento que cresce a cada edição e demonstra a força da nossa gastronomia, do empreendedorismo local e regional e da capacidade que Santa Bárbara d’Oeste tem de receber bem as pessoas”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.
“Neste ano, o tema ‘Sabores do Mundo – Edição Mundial 2026’ convida os estabelecimentos participantes a apresentarem pratos inspirados em países ou seleções que disputam a Copa do Mundo, valorizando ingredientes típicos, receitas tradicionais e releituras criativas que representam diferentes culturas gastronômicas. É uma proposta que amplia a experiência do público, movimenta a economia e fortalece ainda mais a vocação turística da nossa cidade”, complementou.
O Festival Gastronômico de Inverno tem como objetivo fomentar a economia criativa, fortalecer o setor gastronômico local e regional, promover os empreendimentos participantes e oferecer ao público uma experiência diversificada de sabores. O evento também contribui para o fortalecimento do turismo gastronômico e para a valorização dos municípios que integram a Região Turística Bem Viver.
Edição
Nesta edição, o público poderá embarcar em uma verdadeira viagem gastronômica pelos sabores do Brasil e do mundo. Ao todo, 16 estabelecimentos apresentarão pratos temáticos, lanches, massas, pizzas, porções, espetos, sobremesas e outras especialidades inspiradas em diferentes culturas e tradições culinárias (veja o cardápio completo abaixo).
Além da participação no evento, os estabelecimentos credenciados integrarão capacitações promovidas pelo programa CultSP Pro, voltadas às boas práticas na operação de eventos gastronômicos e ao atendimento com foco em hospitalidade.
“O Festival Gastronômico vai muito além da alimentação. Ele proporciona uma experiência cultural completa, reunindo gastronomia, entretenimento, turismo e convivência. Chegar a mais uma edição demonstra a consolidação de um projeto que se tornou referência em Santa Bárbara e em toda a região”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.
“Esse é um trabalho que conta com o incentivo e os investimentos da gestão do prefeito Rafael Piovezan, que tem nos orientado a fortalecer continuamente as ações de cultura e turismo como ferramentas de desenvolvimento e valorização dos empreendedores locais. O resultado é um evento que cresce a cada ano, amplia oportunidades e oferece ao público uma programação diversificada, pensada para toda a família”, completou.
A realização do Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara d’Oeste – Edição 2026 é da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Comtur (Conselho Municipal de Turismo).
Serviço:
Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara | 2026
Dias 6 e 7 de julho, das 18 às 23 horas
Local: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada gratuita
Cardápio completo:
Padaria Dona Vitória
- Burguer com Batata Frita
- Burguer Americano Bacon com Batata Frita
O Mercadão Pastéis e Porções
- Sanduíche de Costela
- Sanduíche de Pernil
Eu Amo Pastel Joel e Léia
- Pastel Especial de Frango, Alho-Poró, Bacon e Cream Cheese
- Hot Dog Coreano
- Porção de Mini Pastel Quatro Queijos
Estação Restaurante
- Isca de Frango Empanado
- Vaca Atolada
Trattoria Il Volo
- Lasanha da Nonna
- Tagine Suíno com Cuscuz
- Quibe de Forno Recheado com Cabotiá
Ki Pastel Mercadão
- Porção de Mini Pastel Misto (Carne e Pizza)
- Pastel de Costela com Requeijão Cremoso
- Pastel de Chocolate
Pasconitta Churros
- Churros Clássico
- Churros Espanhol
- Churros de Goiabada
Lisboa Massas & Cia
- Parafuso Primavera
- Macarrão Mac and Cheese
Jujuba Mercado de Guloseimas
- Bombom Aberto de Morango
- Fondue Gourmet no Copo
- Creme de Pistache Belga no Cascão
Vilinha Bar e Espetaria
- Espeto de Carne (Alcatra)
- Espeto Texas Fire (Costelinha Suína)
Império Batata e Massas
- Batata Recheada com Frango, Requeijão, Bacon e Milho
- Batata Recheada com Strogonoff de Carne
Tutti Amici Pizzaria
- Pizza Broto Frango com Catupiry
- Pizza Broto Pepperoni
- Pizza Broto Mussarela
Holy Cook
- Holy Cook Brasil (Bala Baiana)
- Holy Cook Estados Unidos (Reese’s)
- Holy Cook Nutella
Cia. do Milho
- Milho Turbinado com Frango ou Calabresa
- Creme de Milho à Bolonhesa
- Milho Cozido no Pote
Master Burguers
- Burguer Master Honey
- Burguer Nacho Loko
Casa da Nonna
- Talharim com Iscas de Alcatra
- Paella Caipira
- Rondelli Recheado com Cabotiá e Parmesão
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