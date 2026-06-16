A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Comtur (Conselho Municipal de Turismo) lançaram nesta quinta-feira (11) o Festival Gastronômico de Inverno 2026, no Centro de Estudo e Cultura Ambiental. O evento será realizado nos dias 6 e 7 de julho, das 18 às 23 horas, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques e Rua 21 de Abril, em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita.

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Neste ano, a Categoria Temática traz o tema “Sabores do Mundo – Edição Mundial 2026”, que propõe a criação de pratos inspirados em países ou seleções participantes da Copa do Mundo de Futebol. A proposta é valorizar ingredientes típicos, receitas tradicionais e releituras criativas que representem diferentes culturas gastronômicas.

“O Festival Gastronômico de Inverno é um evento que cresce a cada edição e demonstra a força da nossa gastronomia, do empreendedorismo local e regional e da capacidade que Santa Bárbara d’Oeste tem de receber bem as pessoas”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

“Neste ano, o tema ‘Sabores do Mundo – Edição Mundial 2026’ convida os estabelecimentos participantes a apresentarem pratos inspirados em países ou seleções que disputam a Copa do Mundo, valorizando ingredientes típicos, receitas tradicionais e releituras criativas que representam diferentes culturas gastronômicas. É uma proposta que amplia a experiência do público, movimenta a economia e fortalece ainda mais a vocação turística da nossa cidade”, complementou.

O Festival Gastronômico de Inverno tem como objetivo fomentar a economia criativa, fortalecer o setor gastronômico local e regional, promover os empreendimentos participantes e oferecer ao público uma experiência diversificada de sabores. O evento também contribui para o fortalecimento do turismo gastronômico e para a valorização dos municípios que integram a Região Turística Bem Viver.

Santa Bárbara

Edição

Nesta edição, o público poderá embarcar em uma verdadeira viagem gastronômica pelos sabores do Brasil e do mundo. Ao todo, 16 estabelecimentos apresentarão pratos temáticos, lanches, massas, pizzas, porções, espetos, sobremesas e outras especialidades inspiradas em diferentes culturas e tradições culinárias (veja o cardápio completo abaixo).

Além da participação no evento, os estabelecimentos credenciados integrarão capacitações promovidas pelo programa CultSP Pro, voltadas às boas práticas na operação de eventos gastronômicos e ao atendimento com foco em hospitalidade.

“O Festival Gastronômico vai muito além da alimentação. Ele proporciona uma experiência cultural completa, reunindo gastronomia, entretenimento, turismo e convivência. Chegar a mais uma edição demonstra a consolidação de um projeto que se tornou referência em Santa Bárbara e em toda a região”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

“Esse é um trabalho que conta com o incentivo e os investimentos da gestão do prefeito Rafael Piovezan, que tem nos orientado a fortalecer continuamente as ações de cultura e turismo como ferramentas de desenvolvimento e valorização dos empreendedores locais. O resultado é um evento que cresce a cada ano, amplia oportunidades e oferece ao público uma programação diversificada, pensada para toda a família”, completou.

A realização do Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara d’Oeste – Edição 2026 é da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Comtur (Conselho Municipal de Turismo).

Santa Bárbara

Serviço:

Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara | 2026

Dias 6 e 7 de julho, das 18 às 23 horas
Local: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada gratuita

Cardápio completo:

Padaria Dona Vitória

  • Burguer com Batata Frita
  • Burguer Americano Bacon com Batata Frita


O Mercadão Pastéis e Porções

  • Sanduíche de Costela
  • Sanduíche de Pernil


Eu Amo Pastel Joel e Léia

  • Pastel Especial de Frango, Alho-Poró, Bacon e Cream Cheese
  • Hot Dog Coreano
  • Porção de Mini Pastel Quatro Queijos


Estação Restaurante

  • Isca de Frango Empanado
  • Vaca Atolada


Trattoria Il Volo

  • Lasanha da Nonna
  • Tagine Suíno com Cuscuz
  • Quibe de Forno Recheado com Cabotiá


Ki Pastel Mercadão

  • Porção de Mini Pastel Misto (Carne e Pizza)
  • Pastel de Costela com Requeijão Cremoso
  • Pastel de Chocolate


Pasconitta Churros

  • Churros Clássico
  • Churros Espanhol
  • Churros de Goiabada


Lisboa Massas & Cia

  • Parafuso Primavera
  • Macarrão Mac and Cheese


Jujuba Mercado de Guloseimas

  • Bombom Aberto de Morango
  • Fondue Gourmet no Copo
  • Creme de Pistache Belga no Cascão


Vilinha Bar e Espetaria

  • Espeto de Carne (Alcatra)
  • Espeto Texas Fire (Costelinha Suína)


Império Batata e Massas

  • Batata Recheada com Frango, Requeijão, Bacon e Milho
  • Batata Recheada com Strogonoff de Carne


Tutti Amici Pizzaria

  • Pizza Broto Frango com Catupiry
  • Pizza Broto Pepperoni
  • Pizza Broto Mussarela


Holy Cook

  • Holy Cook Brasil (Bala Baiana)
  • Holy Cook Estados Unidos (Reese’s)
  • Holy Cook Nutella


Cia. do Milho

  • Milho Turbinado com Frango ou Calabresa
  • Creme de Milho à Bolonhesa
  • Milho Cozido no Pote


Master Burguers

  • Burguer Master Honey
  • Burguer Nacho Loko


Casa da Nonna

  • Talharim com Iscas de Alcatra
  • Paella Caipira
  • Rondelli Recheado com Cabotiá e Parmesão

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