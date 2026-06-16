A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Comtur (Conselho Municipal de Turismo) lançaram nesta quinta-feira (11) o Festival Gastronômico de Inverno 2026, no Centro de Estudo e Cultura Ambiental. O evento será realizado nos dias 6 e 7 de julho, das 18 às 23 horas, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques e Rua 21 de Abril, em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita.

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Neste ano, a Categoria Temática traz o tema “Sabores do Mundo – Edição Mundial 2026”, que propõe a criação de pratos inspirados em países ou seleções participantes da Copa do Mundo de Futebol. A proposta é valorizar ingredientes típicos, receitas tradicionais e releituras criativas que representem diferentes culturas gastronômicas.

“O Festival Gastronômico de Inverno é um evento que cresce a cada edição e demonstra a força da nossa gastronomia, do empreendedorismo local e regional e da capacidade que Santa Bárbara d’Oeste tem de receber bem as pessoas”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

“Neste ano, o tema ‘Sabores do Mundo – Edição Mundial 2026’ convida os estabelecimentos participantes a apresentarem pratos inspirados em países ou seleções que disputam a Copa do Mundo, valorizando ingredientes típicos, receitas tradicionais e releituras criativas que representam diferentes culturas gastronômicas. É uma proposta que amplia a experiência do público, movimenta a economia e fortalece ainda mais a vocação turística da nossa cidade”, complementou.

O Festival Gastronômico de Inverno tem como objetivo fomentar a economia criativa, fortalecer o setor gastronômico local e regional, promover os empreendimentos participantes e oferecer ao público uma experiência diversificada de sabores. O evento também contribui para o fortalecimento do turismo gastronômico e para a valorização dos municípios que integram a Região Turística Bem Viver.

Edição

Nesta edição, o público poderá embarcar em uma verdadeira viagem gastronômica pelos sabores do Brasil e do mundo. Ao todo, 16 estabelecimentos apresentarão pratos temáticos, lanches, massas, pizzas, porções, espetos, sobremesas e outras especialidades inspiradas em diferentes culturas e tradições culinárias (veja o cardápio completo abaixo).

Além da participação no evento, os estabelecimentos credenciados integrarão capacitações promovidas pelo programa CultSP Pro, voltadas às boas práticas na operação de eventos gastronômicos e ao atendimento com foco em hospitalidade.

“O Festival Gastronômico vai muito além da alimentação. Ele proporciona uma experiência cultural completa, reunindo gastronomia, entretenimento, turismo e convivência. Chegar a mais uma edição demonstra a consolidação de um projeto que se tornou referência em Santa Bárbara e em toda a região”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

“Esse é um trabalho que conta com o incentivo e os investimentos da gestão do prefeito Rafael Piovezan, que tem nos orientado a fortalecer continuamente as ações de cultura e turismo como ferramentas de desenvolvimento e valorização dos empreendedores locais. O resultado é um evento que cresce a cada ano, amplia oportunidades e oferece ao público uma programação diversificada, pensada para toda a família”, completou.

A realização do Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara d’Oeste – Edição 2026 é da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Comtur (Conselho Municipal de Turismo).





Serviço:

Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara | 2026

Dias 6 e 7 de julho, das 18 às 23 horas

Local: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita



Cardápio completo:

Padaria Dona Vitória

Burguer com Batata Frita

Burguer Americano Bacon com Batata Frita



O Mercadão Pastéis e Porções



Sanduíche de Costela

Sanduíche de Pernil



Eu Amo Pastel Joel e Léia



Pastel Especial de Frango, Alho-Poró, Bacon e Cream Cheese

Hot Dog Coreano

Porção de Mini Pastel Quatro Queijos



Estação Restaurante



Isca de Frango Empanado

Vaca Atolada



Trattoria Il Volo



Lasanha da Nonna

Tagine Suíno com Cuscuz

Quibe de Forno Recheado com Cabotiá



Ki Pastel Mercadão



Porção de Mini Pastel Misto (Carne e Pizza)

Pastel de Costela com Requeijão Cremoso

Pastel de Chocolate



Pasconitta Churros



Churros Clássico

Churros Espanhol

Churros de Goiabada



Lisboa Massas & Cia



Parafuso Primavera

Macarrão Mac and Cheese



Jujuba Mercado de Guloseimas



Bombom Aberto de Morango

Fondue Gourmet no Copo

Creme de Pistache Belga no Cascão



Vilinha Bar e Espetaria



Espeto de Carne (Alcatra)

Espeto Texas Fire (Costelinha Suína)



Império Batata e Massas



Batata Recheada com Frango, Requeijão, Bacon e Milho

Batata Recheada com Strogonoff de Carne



Tutti Amici Pizzaria



Pizza Broto Frango com Catupiry

Pizza Broto Pepperoni

Pizza Broto Mussarela



Holy Cook



Holy Cook Brasil (Bala Baiana)

Holy Cook Estados Unidos (Reese’s)

Holy Cook Nutella



Cia. do Milho



Milho Turbinado com Frango ou Calabresa

Creme de Milho à Bolonhesa

Milho Cozido no Pote



Master Burguers



Burguer Master Honey

Burguer Nacho Loko



Casa da Nonna



Talharim com Iscas de Alcatra

Paella Caipira

Rondelli Recheado com Cabotiá e Parmesão