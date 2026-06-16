Cerimônia, no Jardim Sumarezinho, reuniu aprendizes e autoridades

Cerca de 80 aprendizes celebraram a conclusão em formações gratuitas promovidas pelo FunSol (Fundo Social de Solidariedade) de Hortolândia. A cerimônia festiva ocorreu, na última terça-feira (9), no salão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no Jd. Sumarezinho. A iniciativa contou com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social.

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O evento reuniu formandos, familiares e autoridades municipais, além de representantes do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), instituições parceiras do FunSol. O prefeito José Nazareno Zezé Gomes e a primeira-dama e presidente do Fundo Social participaram da cerimônia.

“Ver tantas pessoas concluindo essa etapa e se preparando para novas oportunidades no mercado de trabalho é motivo de muito orgulho para todos nós. Acredito que investir na qualificação profissional é investir diretamente na transformação de vidas. Quando uma pessoa adquire conhecimento, desenvolve novas habilidades e conquista uma profissão, amplia suas perspectivas, fortalece sua autoestima e abre caminhos para um futuro melhor para toda a sua família”, afirmou Zezé Gomes.

“Nossa administração tem trabalhado para criar oportunidades, aproximar a população do mercado de trabalho e oferecer ferramentas para que cada cidadão possa crescer profissionalmente e realizar seus sonhos. Parabenizo todos os formandos pela dedicação e perseverança. Que este seja apenas o início de uma trajetória de muito sucesso. Hortolândia continuará investindo na capacitação das pessoas, porque acreditamos que o desenvolvimento da nossa cidade passa, sobretudo, pelo desenvolvimento da nossa gente”, complementou o prefeito.

Maria dos Anjos ressaltou o empenho dos formandos. “Celebramos a dedicação e a conquista de cada participante, durante a cerimônia de entrega dos certificados dos cursos oferecidos pelo Fundo Social, em parceria com o Sebrae e o Senac. Foram momentos de reconhecimento e incentivo para aqueles que buscaram novos conhecimentos nas áreas de edição de vídeo, artesanato e empreendedorismo, investindo no próprio futuro e ampliando suas oportunidades. Parabéns a todos os formandos por essa importante etapa concluída. Que este seja o começo de muitas realizações e novos caminhos de sucesso!”, ponderou a gestora.

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