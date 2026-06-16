O presidente da Câmara de Nova Odessa Oseias Jorge (PSD) se reuniu recentemente com o prefeito Leitinho Schooder (PSD) para alinhar decisões políticas e afinar o discurso entre legislativo e executivo.

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A conversa teve como nome para aproximar os dois o secretário de Governo Odair Dias, que andava em baixa mas agora parece ter voltado a ter protagonismo. “Odair tem experiência como vereador em Americana e por ter trabalhado em Sumaré e na Agencamp. Precisamos sempre ouvi-lo”, disse Oseias.

Oseias e 2028

Na reunião, OJ disse a Leitinho e Odair- também participou o ‘homem forte’ de Leitinho Renatinho- que tem plenas condições de ser candidato a prefeito em 2028 e vai atrás de manter seu projeto em pé. Para ele, passada a eleição de outubro e com a mudança na Câmara em 2027, o processo tem seu start e os grupos vão se organizar.