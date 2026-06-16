Desde a sexta-feira (12), o Restaurante Popular Bom Prato de Sumaré promove uma programação especial inspirada nos países participantes da Copa do Mundo, oferecendo pratos típicos de diferentes nações por apenas R$ 1. Moradores de Sumaré terão a oportunidade de embarcar em uma verdadeira viagem gastronômica sem sair da cidade.

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A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão Social, e tem como objetivo unir cultura, gastronomia e inclusão social, proporcionando aos usuários do restaurante uma experiência diferenciada durante o período do torneio mundial de futebol.

Ao longo dos meses de junho e julho, os frequentadores poderão saborear refeições inspiradas em países tradicionais do futebol mundial, sempre mantendo o padrão de qualidade nutricional e acessibilidade que caracteriza o programa Bom Prato. Os almoços temáticos serão servidos a partir das 10h30, pelo valor habitual de R$ 1, garantindo alimentação de qualidade para toda a população.

De acordo com a secretária municipal de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, a ação busca ampliar a experiência dos usuários do restaurante, promovendo também a integração cultural por meio da culinária. “Além de garantir uma alimentação nutritiva e acessível, queremos proporcionar momentos especiais para os frequentadores do Bom Prato. A gastronomia é uma importante expressão cultural e, neste período em que o mundo acompanha a Copa do Mundo, pensamos em uma programação que permita às pessoas conhecerem novos sabores, valorizando a diversidade e tornando as refeições ainda mais acolhedoras e atrativas”, destacou a secretária.

A programação especial contará com pratos inspirados em diferentes países participantes da competição:

Calendário dos cardápios temáticos no Bom prato

12 de junho – Marrocos

19 de junho – México

26 de junho – Espanha

3 de julho – Argentina

10 de julho – Uruguai

17 de julho – Brasil

O Restaurante Popular Bom Prato de Sumaré está localizado na região central da cidade e atende diariamente centenas de pessoas, oferecendo refeições balanceadas a preços acessíveis, contribuindo para a garantia do direito à alimentação e para a qualidade de vida dos cidadãos.