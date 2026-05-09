A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), abriu as inscrições para o credenciamento de estabelecimentos gastronômicos interessados em participar do Festival Gastronômico de Santa Bárbara d’Oeste – Edição Inverno 2026. As inscrições seguem até o dia 24 de maio e devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line pelo site culturasbo.com/editais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Festival Gastronômico será realizado nos dias 6 e 7 de julho, das 18 às 23 horas, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques e Rua 21 de Abril, em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita.

Ao todo, serão disponibilizadas 16 vagas, sendo 12 destinadas a estabelecimentos gastronômicos de Santa Bárbara d’Oeste e quatro para empreendimentos localizados em municípios da Região Turística Bem Viver: Americana, Campinas, Hortolândia e Sumaré. Os participantes devem estar constituídos como pessoa jurídica, possuir estabelecimento físico e atender às exigências previstas no edital. A divulgação dos estabelecimentos selecionados será no dia 5 de junho.

Edição

Nesta edição, cada estabelecimento poderá participar com até três pratos, produtos ou porções distintas, sendo uma opção na Categoria Livre, uma na Categoria Vegetariana e uma na Categoria Temática.

A categoria temática deste ano terá como inspiração o tema “Sabores do Mundo – Edição Mundial 2026”, com pratos inspirados em países ou seleções participantes do campeonato mundial de futebol de seleções, valorizando ingredientes típicos, receitas tradicionais e releituras criativas que representem diferentes culturas gastronômicas.

A proposta do Festival é fomentar a economia criativa, fortalecer o setor gastronômico local e regional, divulgar a culinária da Região Turística Bem Viver e oferecer ao público uma experiência diversificada de sabores. O evento também busca estimular o turismo gastronômico e ampliar a conexão entre consumidores e estabelecimentos participantes.

Selecionados em Santa Bárbara

Os estabelecimentos selecionados participarão ainda de duas capacitações obrigatórias promovidas pelo programa CultSP Pro, voltadas a boas práticas na operação de eventos gastronômicos e atendimento com foco em hospitalidade.

O regulamento completo está disponível em culturasbo.com/editais. A realização do Festival Gastronômico de Santa Bárbara d’Oeste – Edição Inverno 2026 é da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Leia + sobre gastronomia