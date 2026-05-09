Americana abre credenciamento de expositores para a FEAMA 2026

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, abriu o credenciamento de expositores para a Feira Ambiental Municipal de Americana (FEAMA) 2026, que será realizada no dia 31 de maio (domingo), das 10h às 20h, no Centro de Cultura e Lazer (CCL).

O edital de chamamento público nº 01/2026, com os critérios para participação, foi publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (5). As inscrições poderão ser realizadas de 6 a 20 de maio.

Podem participar empresas, projetos de agricultores, artesãos, produtores de moda sustentável e unidades de ensino. O objetivo do chamamento é incentivar a agricultura sustentável, promover a segurança alimentar e estimular o desenvolvimento da arte criativa por meio do reaproveitamento de resíduos.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, destacou a importância da FEAMA para a promoção da educação ambiental e das práticas sustentáveis. “A feira ambiental promove a integração de diversos expositores e da população, reunindo entidades, organizações do terceiro setor, movimentos e autoridades na defesa e proteção do meio ambiente. A feira já faz parte do calendário oficial da cidade e é uma oportunidade para a exposição de produtos e tecnologias ambientais locais, envolvendo moda sustentável, materiais educativos, arte e cultura”, disse.

Ao todo, serão credenciados:

• 30 agricultores, cooperativas ou associações ligadas à agricultura familiar;

• 20 entidades beneficentes e/ou religiosas;

• 20 unidades de ensino para exposição de artesanato, objetos e mobiliários confeccionados com reaproveitamento de resíduos e materiais;

• Até 10 brechós vinculados a cursos de moda.

As inscrições devem ser feitas pela Central de Atendimento Digital, disponível no site da Prefeitura de Americana (www.americana.sp.gov.br). Após realizar o login com e-mail pessoal ou institucional, o interessado deve acessar a opção “Protocolo” e selecionar o assunto “Edital de Credenciamento para FEAMA”.

A divulgação dos credenciados ocorrerá até o dia 24 de maio, por meio de publicação no Diário Oficial do Município.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3405-1733.

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