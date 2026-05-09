A campanha “Maio Amarelo” chega este ano a sua 13ª edição. Como sempre, trata-se de uma iniciativa voltada à mobilização internacional, visando chamar a atenção aos riscos da direção irresponsável. A partir do tema “no trânsito, enxergar o outro, é salvar vidas”, a ação convoca os motoristas dos cerca de 30 países participantes a conduzir os seus veículos com a empatia renovada em relação aos demais motoristas, mas também com motociclistas, pedestres e ciclistas, em um círculo virtuoso para toda a sociedade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), este “Maio Amarelo” chega em um momento particularmente oportuno. Ao longo deste mês, o Departamento concluirá um investimento de R$ 196 milhões, realizado com o objetivo de instalar cerca de 650 equipamentos fiscalizadores de velocidade na malha viária sob sua gestão, distribuídos em mais de 12 mil quilômetros de rodovias do estado.

Com eficácia comprovada pelas estatísticas, a fiscalização planejada das rodovias parte dos pontos críticos identificados nas estradas, levando em conta critérios técnicos e séries históricas de sinistros. Funciona para reduzir o número de acidentes e o índice de gravidade dos sinistros, ou seja, contribui para salvar vidas, missão primeira da atual gestão, iniciada em janeiro de 2023.

A presença ostensiva da fiscalização tem ainda o efeito de reforçar a educação no trânsito, incentivando os motoristas a serem conscientes da necessidade de respeitar as leis de trânsito e, como frisa a campanha do “Maio Amarelo”, enxergar os outros para salvar vidas.



Com esse mesmo espírito, o DER-SP desenvolve, desde 2023, ações educativas em todas as regiões do estado com foco nos jovens motociclistas, porém com efeitos positivos para todos. Até dezembro de 2025, o balanço é extremamente favorável: mais de 19 mil motociclistas participaram das atividades propostas para conscientizar a partir de jogos e questionários.

Maio Amarelo e o DER

Neste mês de maio, o DER-SP também comemora o primeiro ano do programa do governo estadual “São Paulo Pra Toda Obra”, o maior programa de investimentos da história viária do estado, com um total de recursos de mais de R$ 30 bilhões, aí incluídos os investimentos nas rodovias sob gestão direta do DER-SP, mas também as rodovias sob concessão.

O foco desses investimentos é reforçar a segurança, recuperar pavimentos e a sinalização, modernizar pontes e viadutos, além de pavimentar estradas municipais, por meio de convênios com as prefeituras.

Além de evitar acidentes, as estradas pavimentadas possuem sistemas de drenagem que conduzem de forma adequada as águas das chuvas, reduzindo o risco de focos de erosão, o que beneficia o meio ambiente nas áreas vizinhas às rodovias. Investimentos dessa natureza reforçam uma máxima já incorporada pelo time do DER-SP: aqui, o “Maio Amarelo” dura o ano inteiro!

*Sergio Codello é presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

Leia + sobre política regional