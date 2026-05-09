Pela primeira vez desde o seu lançamento, o BYD King superou o Toyota Corolla em vendas no varejo (vendas diretas para pessoas físicas) no mês de abril de 2026.

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Comparativo de Vendas (Abril 2026)

Varejo (Consumidor Final):

King: 1.365 unidades

Toyota Corolla: 1.327 unidades

Diferença: O King venceu por apenas 38 carros.

Vendas Totais (Varejo + Diretas/Frotas):

Toyota Corolla: 2.410 unidades (Líder geral do segmento)

BYD King: 1.645 unidades

Desempenho no Acumulado do Ano (Janeiro-Abril 2026)

Apesar do marco histórico em abril, o Corolla mantém uma liderança confortável no total do ano:

Toyota Corolla: 8.857 unidades emplacadas

BYD King: 4.662 unidades emplacadas

💡 Fatores que Impulsionaram o BYD King

Agressividade de Preço: Promoções recentes reduziram o preço da versão de entrada (GL) para cerca de R$ 147.990, um desconto de R$ 25 mil sobre o preço de tabela.

Tecnologia Híbrida Plug-in: A possibilidade de rodar no modo 100% elétrico no dia a dia atrai quem busca eficiência energética superior à do híbrido convencional da Toyota.

Versões e Potência: Disponível em duas versões (GL e GS), com potências combinadas de 209 cv e 235 cv, respectivamente.

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