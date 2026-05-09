Caso Ypê- A crise envolvendo a Ypê ultrapassou a questão sanitária e virou também uma guerra política nas redes sociais. Após a Anvisa determinar a suspensão e o recolhimento de diversos produtos da marca por risco de contaminação microbiológica, internautas passaram a transformar o caso em disputa ideológica.

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Nas redes, usuários ligados à esquerda passaram a classificar a Ypê como uma empresa “de direita”, resgatando posicionamentos atribuídos aos donos da marca e incentivando boicotes. Já perfis conservadores reagiram acusando a Anvisa de perseguição política e passaram a defender a empresa, impulsionando campanhas de apoio à marca.

O cenário lembra o caso recente da Havaianas, que também acabou envolvida em polarização política online. Enquanto o debate cresce, consumidores se dividem entre críticas, defesa da empresa e questionamentos sobre a atuação da agência reguladora.

Caso Ypê na fábrica

Segundo a Anvisa, inspeções identificaram falhas graves em etapas da produção na unidade de Amparo (SP), afetando lotes terminados em número 1 de produtos como detergentes, desinfetantes e lava-roupas das linhas Ypê e Tixan.

Em nota, a Ypê afirmou possuir laudos independentes que atestam a segurança dos produtos e disse confiar na reversão da decisão.

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