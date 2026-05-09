O Corpo de Bombeiros da região está de luto após a morte do capitão Hudson Maurício Humphreys, de 44 anos, em um acidente na Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, na madrugada deste sábado (9).

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Segundo informações iniciais, ele conduzia uma motocicleta quando sofreu uma queda e, em seguida, foi atingido por um veículo. O oficial atuava em Americana e cidades da região, sendo conhecido pela participação em importantes operações da corporação.

Maurício Humphreys velório

A Defesa Civil do Estado de São Paulo publicou uma nota de pesar nas redes sociais após a morte do comandante. “Neste momento de dor, a Defesa Civil do Estado se solidariza com familiares, amigos e irmãos de farda, desejando força, conforto e serenidade a todos”, afirmou.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

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