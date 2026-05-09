Zezé de olho- Obras no novo Parque Socioambiental integram esporte, saúde e qualidade de vida em um dos bairros mais emblemáticos de Hortolândia, que celebra 42 anos de história

O Jardim Amanda, em Hortolândia, é conhecido por décadas como um dos maiores bairros da América Latina. Ele chega aos seus 42 anos de história com obras que redesenham seu presente e projetam um futuro mais digno para milhares de moradores.

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Na manhã de terça-feira, (5) o prefeito Zezé Gomes percorreu diferentes frentes de trabalho do Parque Socioambiental do Jardim Amanda, acompanhado dos secretários adjuntos Renato Sarto (Obras) e Marcos Panicio (Serviços Públicos). A visita técnica revelou um cenário de transformação em andamento, onde máquinas e trabalhadores dão forma a um complexo que une lazer, mobilidade, esporte e saúde pública.

Um dos principais pontos vistoriados foi o chamado “campo da mina”, espaço tradicional do bairro que passa por uma revitalização completa. O local ganha novo gramado, vestiários modernos e estrutura ampliada, incluindo um campo society com grama sintética, quadra poliesportiva, arquibancada e iluminação. Ao redor, a implantação de pista de caminhada e ciclovia reforça o conceito de integração urbana e incentivo à prática de atividades físicas.

“Estamos construindo muito mais do que equipamentos públicos. Estamos devolvendo dignidade, oferecendo oportunidades e criando espaços onde as famílias possam conviver, cuidar da saúde e viver melhor”, afirmou o prefeito Zezé Gomes, ao destacar o impacto social das intervenções.

As obras avançam também no entorno da UPA do Jardim Amanda, onde a Prefeitura executa a canalização do córrego e implanta novas pistas de caminhada e ciclovia. A iniciativa alia infraestrutura e preservação ambiental, resolvendo antigos problemas da região ao mesmo tempo em que cria áreas seguras e acessíveis para a população.

Outro anúncio importante feito durante a vistoria foi o início da construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), que atenderá especialmente os moradores do Jardim Amanda II. A ampliação da rede de atenção básica reforça o compromisso da administração municipal com o acesso à saúde pública de qualidade.

“O Jardim Amanda tem uma história forte, construída com luta e esperança. É um bairro que cresceu muito e que agora recebe investimentos à altura da sua importância. Essas obras seguem dentro do cronograma e, em breve, vamos entregar à população mais uma etapa desse grande parque socioambiental, um dos maiores de toda a Região Metropolitana de Campinas”, destacou Zezé.

Entre lembranças do passado e promessas de futuro, o bairro se reinventa. Ao completar mais de quatro décadas, o Jardim Amanda reafirma sua identidade: um lugar de raízes profundas, mas em constante movimento. “É nesse momento que a cidade escreve, com concreto, verde e gente, um novo capítulo de desenvolvimento e pertencimento”, finalizou Zezé.

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