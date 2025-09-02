Santa Bárbara sedia reunião sobre arborização urbana na RMC

Santa Bárbara d’Oeste sediou reunião do Grupo de Trabalho de Arborização Urbana do Programa Reconecta RMC, ação que estabelece uma conectividade englobando toda a Região Metropolitana de Campinas. Durante o encontro, realizado na quinta-feira (28) na sede da Secretaria de Meio Ambiente, foram abordadas questões relacionadas à arborização urbana na Região Metropolitana de Campinas e a proposição de políticas públicas ambientais voltadas a essa temática. Santa Bárbara d’Oeste é o município coordenador deste grupo de trabalho.

A reunião contou com apresentação do professor Dr. Marcelo Machado Leão, diretor da Propark e professor convidado da Esalq/USP. A apresentação teve como foco uma pesquisa realizada com os municípios da RMC sobre as normativas legais e procedimentos operacionais estabelecidos para a implantação, monitoramento e manejo da arborização urbana na região. A ideia da pesquisa é estabelecer um parâmetro das condições atuais e definir propostas para a melhoria dos dispositivos legais e operacionais dos municípios no estabelecimento de uma arborização mais adaptada ao meio urbano.

Posteriormente, foi apresentada pelos biólogos Fábio Vicentin Diniz, da Secretaria de Meio Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste, e José Ataliba Mantelli Aboin Gomes, da Prefeitura de Vinhedo, a proposta de desenvolvimento do Projeto Matrizes RMC, que visa o fornecimento de sementes para produção de mudas, com projeto piloto em que sejam estabelecidos parâmetros como uma rede de troca de sementes entre os municípios da RMC, ampliando ainda mais a diversidade disponível.

O assunto será abordado na próxima reunião da Câmara Técnica de Saneamento e Meio Ambiente da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp), marcada para o dia 25 de setembro, visando parcerias e locação de recursos que permita o desenvolvimento do projeto.

“Já há uma conversa preliminar com o Instituto Agronômico de Campinas e o Instituto de Pesquisas Ambientais do Estado de São Paulo para essa parceria. Notamos a necessidade de implantação de uma área de conectividade regional, abrangendo tanto a recuperação de corredores ecológicos, quanto a implantação de parques lineares e a estruturação de uma arborização urbana capaz de suprir melhor os serviços ambientais dentro do ambiente urbano”, afirmou o biólogo Fábio Diniz.

“Santa Bárbara d’Oeste tem se demonstrado um case de sucesso com relação à arborização urbana. Seguindo diretrizes do prefeito Rafael Piovezan, biólogo de formação, temos avançado com a recuperação de áreas, implantação de novos parques e o plantio de árvores. Santa Bárbara é, inclusive, o município da RMC com o maior percentual de domicílios com árvores no entorno conforme dados do IBGE, com um índice muito superior ao registrado no Estado de São Paulo, no Brasil e em todas as capitais nacionais”, acrescentou o secretário de Meio Ambiente, Cléber Canteiro.

