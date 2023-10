Americana perdeu mais uma agência bancária. O Santander da Avenida Nossa Senhora de Fátima encerrou às atividades locais na última sexta-feira (13) e passou a atender preferencialmente na loja da Rua Sete de Setembro no Centro.

A agência localizada no centro do mapa da cidade era estratégica e muito frequentada, principalmente por moradores da região do pós-anhanguera, que perderam a agência do banco do Brasil durante a pandemia.

Com apenas as unidades da Avenida De Cillo e ao lado da Basílica como opção física, os clientes do Santander perderam quatro agências nos últimos anos:

Outra do Centro, a da Campos Salles, da Prestes Maia e agora essa da Av. N. S. de Fátima.

