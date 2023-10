Dalben 'vira' cidadão americanense esta 6a

Nesta sexta-feira, na Câmara Municipal de Americana, às 19 horas, será realizada uma solene cerimônia que marcará um acontecimento de grande significado para a comunidade. Durante esse evento, o Deputado Dirceu Dalben receberá o título de cidadão Americanense, honraria que simboliza o reconhecimento da cidade por suas notáveis contribuições.

A aprovação unânime deste título é um testemunho da alta estima em que o Deputado é mantido pela comunidade local, e o compromisso da Câmara Municipal com o reconhecimento das realizações notáveis de Dirceu Dalben.

As palavras do Presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Brochi, ecoam com uma reverência profunda ao afirmar que é uma “honra” ter o Deputado Dirceu como cidadão Americanense. Esse sentimento de honra reflete o apreço pela dedicação contínua do Deputado a Americana.

As observações do prefeito Chico Sardelli, descrevendo Dirceu Dalben como um “grande ser humano” e um “exemplo de cidadão na vida pública,” ressaltam a excepcionalidade do homenageado e destacam seu papel como modelo na esfera pública.

Ao abrir os braços para o novo cidadão Americanense, Dirceu Dalben, a cidade de Americana expressa calorosamente seu acolhimento e apoio. Esta honraria é um reconhecimento formal e respeitoso das contribuições notáveis do Deputado à cidade, com a promessa de colaboração futura em prol do bem-estar de Americana.

