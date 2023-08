Brasileiros demonstram interesse em desfrutar passeios por pontos turísticos, experiências gastronômicas e explorar lagoas e praias durante agosto, de acordo com ViajaNet.

Laguna del Inca nos Andes chilenos (iStock)

Às vésperas do dia dos pais, os turistas brasileiros buscam destinos cativantes para celebrar essa data significativa. A neve chilena, praias paradisíacas do Nordeste e o frio da serra gaúcha ganham destaque como os locais mais desejados para esse período. Além das passagens aéreas, os viajantes também buscam por passeios, com uma preferência por visitas a pontos turísticos, experiências culinárias e a exploração de lagoas e praias.

As montanhas nevadas de Santiago, no Chile, parecem atrair a maioria dos turistas brasileiros em agosto. De acordo com dados fornecidos pela agência de viagens ViajaNet, a capital chilena se destaca como o principal destino escolhido pelos viajantes nacionais para celebrar o mês dos pais. A cidade conquistou uma fatia de 19% das compras de passagens aéreas, liderando o ranking de preferência. No entanto, o interesse por destinos domésticos também é notável.

Não muito distante das montanhas chilenas, mas com um clima completamente diferente, Natal, no Rio Grande do Norte, surge como o destino nacional mais procurado para essa época. Natal assume a posição de destaque entre as viagens domésticas, ocupando o segundo lugar geral no pódio das escolhas favoritas dos turistas, com 6% do volume das vendas.

Se Santiago atrai pela neve e Natal pelo sol, Gramado, no Rio Grande do Sul, cativa os viajantes em busca de experiências enogastronômicas e do frio da serra gaúcha. A cidade sulista figura no terceiro lugar das preferências dos viajantes, com 6% da demanda turística.

Ainda dentro do cenário nacional, a cidade de Fortaleza, no Ceará, também conquista seu espaço entre os lugares mais desejados, contribuindo para uma tendência de buscas por viagens domésticas. Junto com Natal e Gramado, Fortaleza representa 6% das vendas de passagens aéreas entre os turistas, refletindo a diversidade de opções que o Brasil oferece.

Além dos principais mencionados, outros locais também emergem como favoritos dos turistas para o mês de agosto. Foz do Iguaçu ocupa 5% das preferências, enquanto o Rio de Janeiro garante 4% da fatia. Porto de Galinhas também conquista seu espaço com 4% das vendas de passagens aéreas.

Encerrando a lista dos destinos mais procurados para o mês dos pais, encontram-se algumas opções internacionais que continuam a atrair os brasileiros. Nova York, nos Estados Unidos, Cartagena de Índias, na Colômbia, e Bariloche, na Argentina, compartilham o pódio final, cada um com 3% das preferências.

Destinos Volume (%) Santiago, Chile 19% Natal, Brasil 6% Gramado, Brasil 6% Fortaleza, Brasil 6% Foz De Iguaçu, Brasil 5% Rio De Janeiro, Brasil 4% Porto De Galinhas, Brasil 4% Nova York, Estados Unidos 3% Cartagena De Indias, Colombia 3% Bariloche, Argentina 3%

Fonte: ViajaNet/2023

Passeios mais comprados para cada destino no mês dos pais

Na busca por experiências significativas, os turistas que planejam celebrar o mês dos pais não apenas adquirem passagens aéreas, mas também buscam enriquecer suas viagens com uma variedade de atividades e passeios. Os roteiros de viagem incluem clássicos passeios por pontos turísticos, degustação de vinhos e visitas a praias e lagoas, como também novas experiências, como projetos artísticos interativos, visitação a observatórios, passeios de barco e até mesmo momentos relaxantes de compras.

Em Santiago, Chile, o roteiro mais procurado deste mês é a excursão de um dia a Portillo e à Laguna del Inca, permitindo aos viajantes explorar os Andes centrais a apenas duas horas de distância de Santiago. Com a Laguna del Inca, uma lagoa cercada por picos nevados, e a histórica Rota Los Libertadores, que conecta Chile e Argentina, os participantes podem mergulhar na cultura e observar a Cordilheira dos Andes. Em Gramado, o “Passeio Gramado e Canela” destaca-se, proporcionando um dia de exploração das atrações icônicas da região, como o Mundo Gelado, a Cascata do Caracol e locais enogastronômicos como, a Adega de Vinhos e a Fábrica de Chocolates.

O passeio “1 dia em Pipa”, em Natal, leva os viajantes a explorar uma das atrações mais desejadas do Rio Grande do Norte, relaxando em praias paradisíacas, mergulhando em águas mornas e explorando miradouros naturais. A jornada inclui paradas na Praia do Madeiro, famosa por avistamentos de golfinhos, no Chapadão, conhecido por suas falésias avermelhadas, e uma breve visita à Praia do Amor. Enquanto isso, em Fortaleza, no Ceará, o “City Tour e Praia de Cumbuco” oferece uma visão completa das principais atrações da cidade, combinada com a oportunidade de aproveitar o sol na Praia de Cumbuco e embarcar em uma aventura de buggy pelas dunas, explorando pontos como a Praia do Futuro, o bairro da Aldeota, a Praça Portugal, a Igreja de Nossa Senhora do Líbano, o Mausoléu do Ex-Presidente Castelo Branco e Mercado Central.

O “Tour de Compras no Paraguai” em Foz De Iguazu leva os amantes de compras à Ciudad del Este, a segunda maior cidade do Paraguai, com suas 3.500 lojas repletas de vendedores, artesanatos, importadores e empresas diversas. Enquanto no Rio De Janeiro, o “Passeio de barco em Arraial do Cabo” parte da cidade e conduz os turistas pelas praias do Caribe Brasileiro, explorando joias naturais como a Ilha do Farol, prainhas do Pontal e formações rochosas da Gruta Azul.

Na cidade de Nova York, Estados Unidos, a “Admissão ao Observatório de Cúpulas” oferece vistas panorâmicas do local a partir de um terraço ao ar livre e lounge interno, com a exploração da arte interativa “Air” de Kenzo Digital. Em Cartagena De Indias, Colômbia, a visita à Ilha Baru, Ilhas do Rosário e 5 Ilhas proporciona praias de águas azul-turquesa e um passeio de barco. Em Bariloche, Argentina, o “Circuito Chico – Lagos e Montanhas” foi o mais escolhido entre os viajantes e conta com praias, mirantes e uma rota que integra cidade, florestas, lagos e montanhas.

Para Daniely de Oliveira, gerente de Marketing e Brand do ViajaNet, o mês dos pais revela um cenário de preferências diversificadas entre os turistas brasileiros. “A busca por destinos que ofereçam experiências únicas e memoráveis é notável, com destaque para a combinação de elementos como atrações naturais, gastronomia e atividades culturais. A inclinação em explorar tanto roteiros nacionais quanto internacionais reflete a procura por variedade e enriquecimento cultural. Então, essas tendências apontam para a importância de oferecer opções que atendam aos interesses multifacetados dos viajantes durante o período de celebração do mês dos pais.”

Sobre o ViajaNet

ViajaNet é uma agência de viagens digital brasileira, criada em 2009. Atua no segmento de turismo, ou seja, vende passagens áreas, pacotes de viagens nacionais e internacionais, hotéis, casas de temporada, ingressos, seguro-viagem e aluguel de carros. Tornou-se referência no mercado de viagens on-line e embarcou mais de 5 milhões de passageiros. Em 2022, foi adquirida pelo Grupo Decolar, empresa líder de viagens na América Latina.