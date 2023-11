Santos empata no final (1-1) e ajuda Palmeiras

O Santos foi ao Rio de Janeiro e empatou

no final do jogo contra o Botafogo e acabou ajudando o líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro.



O time carioca esteve na frente quase todo o jogo (marcou 1 a 0 no começo antes do 10 minutos), mas o alvinegro da baixada anotou o empate aos 45′ do segundo tempo. O resultado tirou do Bota a liderança temporária do campeonato e ajudou o Verdão Paulista.

Em seu mundo particular de fuga do rebaixamento, o Peixe conseguiu ponto importante, foi a 42 pontos e deixou o Vasco para trás.

