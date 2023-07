São Paulo e Palmeiras fazem decisão hoje

Nesta quinta-feira (13), Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, no jogo válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida terminou em vitória do Tricolor Paulista pelo placar de 1 a 0 e o Verdão precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para se classificar, já o São Paulo precisa de uma vitória por um gol de diferença ou um empate para se classificar, mas em caso de vitória por apenas um gol de diferença dos mandantes, teremos decisões nos pênaltis para sabermos quem avança de fase.

Os torcedores podem acompanhar este duelo ao vivo e exclusivamente através do Prime Video.

PALMEIRAS

O treinador Abel Ferreira sabe da importância de vencer essa partida dentro de casa e diante da sua torcida para que possa se classificar para a próxima fase da competição e por isso, deve escalar o seguinte time: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Richard Ríos (Zé Rafael), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Endrick, Dudu e Rony.

SÃO PAULO

O técnico Dorival Júnior considera fundamental vencer essa partida fora de casa para que o time se classifique para a próxima fase e continue vivo na competição e deve ir a campo com elenco a seguir: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Wellington Rato (Alisson); Calleri (Juan) e Luciano.

