Festival Gastronômico arrecada R$ 257,7 mil na venda de 16 mil itens

O evento mais saboroso de Santa Bárbara d’Oeste, o Festival Gastronômico – Inverno 2023, fechou seus três dias com saldo positivo. Com foco no turismo gastronômico e na divulgação dos estabelecimentos da cidade e região, a edição arrecadou mais de R$ 257,7 mil na venda de 16 mil itens. Entre os dias 9 e 11 de julho, domingo a terça-feira, o público pode conferir 28 pratos temáticos e livres de 14 empreendimentos gastronômicos, em estrutura ampla, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama.

Com patrocínio da FAM – Faculdade de Americana e Cervejaria 3 Américas e media partner da Rádio Notícia FM, o Festival é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Conselho Municipal de Turismo e Economia Criativa (Comtec).

Os estabelecimentos gastronômicos participantes foram: Vinum Wine Bar, Trattoria II Volo, Jujuba Mercado de Guloseimas, Santa Fábrica Padaria, Eu Amo Pastel Joel e Léia, Hot Dog Oh Yes, Silvana Bueno Massas Artesanais, Sancta Cervejaria, Rotisserie Bom Paladar, Simple Bar e Restaurante, Cheirinho de Bolo, Padaria Dona Vitória, Ki Pastel Mercadão e Rancho da Linguiça – inscritos, selecionados e aprovados pela Comissão de Análise Técnica (CAT), composta por membros do Conselho.

LEIA TAMBÉM: Lote promocional da Expoflora tem ingressos a R$30

Nesta edição, os participantes ficaram responsáveis por criar e trazer obrigatoriamente opções utilizando Planta Comestível Não Convencional (Panc), na Categoria Temática. O Festival também foi inclusivo com inscrição obrigatória de pratos, produtos ou porções na Categoria Vegetariana, sendo este para Ovolactovegetarianos, Lactovegetarianos e Vegetarianos estritos.

Houve também a oportunidade inédita da participação de restaurantes, bares, lanchonetes e similares das cidades que compõem a Região Turística Bem Viver (Santa Bárbara, Americana, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Sumaré e Campinas).

O prefeito Rafael Piovezan enfatizou que o Festival reuniu em um dos nossos cartões postais o melhor da gastronomia, a boa música, o artesanato e a boa energia do público presente. “Conversando com cada um pude notar quanto carinho o barbarense tem com Santa Bárbara d’Oeste. Aliás, não só os barbarenses. Cada vez mais, pessoas de toda a região têm comparecido aos nossos eventos. Somos a Capital Estadual da Cultura!”, ressaltou.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, as novidades desta edição encantou os presentes. “A temática PANC despertou curiosidade e surpreendeu as pessoas que degustaram os diferentes pratos do festival. A edição de inverno foi sucesso de público e vendas. Mais uma iniciativa apoiada pela Prefeito Rafael Piovezan para potencializar o setor gastronômico de Santa Bárbara d’Oeste”, comentou.

Além das delícias, cada dia do evento teve um estilo musical para agradar diferentes públicos. O samba e pagode com Robson Cruz e banda e Grupo Alto Astral; pop rock e o ska da banda Single Pop e Ska7 e o sertanejo universitário de Otávio Carloto e banda e Sheyla Canova e banda.

Pensando nas ações de economia criativa, a Feira de Artesanato também esteve presente e foi sucesso na edição. Dezessete artesãos do Município participaram do evento, com trabalhos feitos em diversas técnicas. Foram eles: Sonha Eli de Paula, Paulo Couto, Silvaneide Ferreira, Nilza da Silva, Larissa Rodrigues, Bernardete de Camargo, Maria Socorro, Sérgio Fronza, Marisa Yukiko, Jhonatan Felix, Sérgio Martins, Fátima Isler, Sueli de Alencar, Rosely Victoria, José Emídio, Ismael Mosna e Julia Wagner.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP