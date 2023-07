São Paulo goleia Santos (4-1) e sobe na tabela

Com dois gols do atacante Calleri e um de Alexandre Pato, o Tricolor manteve a boa fase e goleou o Santos no Morumbi na tarde noite deste domingo. O time do técnico Dorival Jr sobe na tabela e o Peixe amarga a parte de baixo da classificação.

Depois de eliminar o poderoso Palmeiras, o Tricolor voltou com força para atropelar o Santos. O primeiro tempo da partida virou 2 a 0 (com dois de Calleri).

