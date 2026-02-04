A rede de supermercados São Vicente promete iniciar agora em fevereiro a escala de trabalho 5×2 em sua operação de lojas. A rede tem lojas de varejo e atacado. O fim da escala 6×1 este ano é tido como projeto principal do governo Lula da Silva (PT) e algumas empresas já estão se adiantando para se adaptar ao que deve vir por aí.

SAI ATRÁS- A rede sai atrás dos concorrentes como Savegnago (que já adota a prática) e Pague Menos, que tem o piloto desde o ano passado.

São Vicente fora da região

A iniciativa faz parte de um projeto piloto que seguirá em suas duas unidades localizadas em Cosmópolis.

O piloto (novo modelo estabelece duas folgas semanais), mas mantém a carga horária semanal.

A empresa considera esta uma mudança significativa na rotina dos colaboradores. E aponta que essa nova escala proporciona maior previsibilidade na jornada de trabalho, melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional e mais tempo para a convivência familiar, lazer e cuidados com a saúde.

