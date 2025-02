Equipes da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste visitaram nesta semana os bairros mais afetados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. Os profissionais orientaram a população e entregaram material informativo sobre os principais cuidados a serem adotados nesse tipo de situação.

A população das residências, comércios e outros imóveis, atingidos pelas chuvas, recebeu informações sobre cuidados com os alimentos e com a água antes de consumi-los, orientações sobre os riscos para doenças como tétano e leptospirose, cuidados com o possível aparecimento de animais peçonhentos, riscos de choques elétricos, entre outras.

Em situações de emergência, é essencial tomar cuidado com a água, alimentos e com a higiene. No caso de aparecimento de algum sintoma, como febre, dores de cabeça, diarreia, náuseas, vômitos, dores abdominais, sangue ou muco nas fezes, ou outros agravos e danos nos próximos dias ou semanas, a orientação é procurar os serviços de saúde, informando qualquer questão relacionada às chuvas dos últimos dias.

Se o cidadão, algum familiar ou amigo perceber algum dos sintomas listados e três ou mais episódios de diarreia, em um intervalo de 24 horas, deve imediatamente procurar atendimento médico. Em caso de dúvidas, a pessoa deve procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima da residência.

Recomendações Gerais da Saúde

Não nade, tome banho ou beba água de inundação ou qualquer água imprópria que possa estar contaminada;

Se possível, cubra cortes ou arranhões com bandagens à prova d’água;

Caso precise entrar em contato com a água de enchentes ou lama após fortes chuvas, utilize botas e luvas para reduzir o contato;

Trate a água antes do consumo, fervendo ou utilizando hipoclorito de sódio (água sanitária);

Previna-se da infestação de roedores fazendo acondicionamento adequado do lixo e do acúmulo de entulhos;



Caso observe alguma alteração na água da torneira (como odor e/ou coloração diferente do habitual), entrar em contato com a empresa responsável pela distribuição da água, para que o problema seja corrigido;

Em situação de emergência, os alimentos industrializados e embalados em latas de metal herméticas e seladas, que NÃO estejam danificadas, amassadas, enferrujadas ou abertas são mais seguros.

Cuidados com a água

Algumas doenças podem se propagar facilmente em decorrência da contaminação da água e dos alimentos, como diarreia, cólera, febre tifoide, hepatite A, giardíase, amebíase, verminoses e leptospirose;

Portanto, não consuma alimentos que tenham tido contato com a água da inundação ou lama, incluindo alimentos embalados, enlatados ou alimentos perecíveis (como frutas, legumes e verduras);

Antes de beber, é essencial adotar medidas para tornar a água segura para consumo.

Cuidados com os alimentos

Durante e após uma situação de emergência, é possível que os alimentos não estejam em condições adequadas para serem consumidos. Nesse momento, é importante observar e tomar alguns cuidados para garantir a qualidade desses alimentos;

O cuidado na higienização, na preparação e no armazenamento dos alimentos é um procedimento de extrema importância, pois alimentos manipulados e armazenados de forma inadequada podem transmitir doenças;

Qualquer alimento que tenha entrado em contato com a água de enchentes/ inundações/alagamentos/lama deve ser descartado;

Alimentos conservados em embalagens que não sejam à prova d’água ou vedados, como potes, garrafas, frascos de vidro, embalagens do tipo “longa vida”, ensacados, abertos ou fechados, que tiveram contato com água da enchente devem ser descartados;

Mesmo que a comida pareça seca, pode não ser segura, pois a água da enchente pode penetrar nesses recipientes e por suas tampas.

Cuidados com a leptospirose

A leptospirose é uma doença causada por uma bactéria presente na urina de roedores (rato, ratazana, camundongo) e que normalmente se espalha pela água suja de enchentes, de lamas e de esgotos;

Sabe-se que, em situações de inundação, nem sempre é possível realizar as medidas de prevenção, portanto, após o contato com a água de inundação, é importante manter-se em observação. Se apresentar febre, que pode ser acompanhada de dores no corpo, principalmente na região lombar ou na panturrilha, procure imediatamente o atendimento médico e informe sobre o contato com a água ou a lama possivelmente contaminados.

Cuidados com o tétano

O tétano é uma doença grave causada por uma bactéria que pode estar presente em objetos de metal (mesmo que não estejam enferrujados), de madeira, de vidro ou até no solo (galhos, espinhos, pedaços de móveis etc.);

A pessoa pode adoecer ao sofrer lesões (ferimentos, cortes, perfurações) por objetos contaminados pela bactéria. Em situações de emergência, o contato com entulhos ou destroços pode ocasionar essas lesões e, consequentemente, o adoecimento por tétano acidental;

A melhor forma de prevenção e proteção se dá por meio da vacinação. O soro antitetânico, em algumas situações, é indicado para prevenção e tratamento. Proteja mãos, braços, pés e pernas com luvas e botas ao manusear entulhos. Evite acidentes que facilitem a contaminação.

Cuidados com animais peçonhentos

Locais com enchentes e ambientes com entulhos e destroços aumentam o risco de acidentes com animais peçonhentos (como escorpiões, aranhas e cobras). Em situações como essas, os animais costumam se abrigar em locais secos, como no interior das residências ou em locais de acúmulo de entulhos;

Caso encontre algum desses animais, entre em contato com a autoridade competente (bombeiros, polícia ambiental ou Unidade de Vigilância de Zoonoses, por exemplo). Evite tocar nesses animais, mesmo que pareçam estar mortos.

Cuidados com riscos de choque elétrico

Áreas inundadas aumentam significativamente o risco de contato com água condutiva, tornando a eletricidade ainda mais perigosa, incluindo as proximidades de painéis solares, o que pode causar choques elétricos com lesões graves e até fatais.