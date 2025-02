Penna assume presidência da federação PT-PV-PCdoB

O presidente nacional do Partido Verde (PV), José Luiz Penna, será empossado hoje, 5, na presidência da Federação Brasil da Esperança (FE Brasil), que reúne o PV, o PT e o PCdoB. O evento será realizado na sede do PCdoB, às 18h, em Brasília. A reunião será em formato híbrido.

A presidência da Federação é exercida pelos e pelas presidentes dos partidos em sistema de rodízio.

No primeiro ano da Federação, foi exercida por Gleisi Hoffmann, do PT; em seguida, assumiu Luciana Santos, do PCdoB; e agora o PV assume, por um período de um ano.

Penna projeta um mandato em que trabalhe para “promover a excelência no relacionamento entre os três partidos, que auxilie os filiados, políticos da Federação em mandato e a bancada no Congresso”. Lembra ainda que a Federação tem, como um dos seus principais objetivos, dar sustentação ao governo Lula.

Penna foi secretário de Estado da Cultura

no governo Geraldo Alckmin, deputado federal por dois mandatos e vereador na capital paulista. Em janeiro, foi reeleito presidente do PV.

