O prefeito de Americana Chico Sardelli (PL) levou o filho Franco para o evento dos 190 anos das Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) na manhã desta quarta-feira.

Encontros de Chico

O prefeito esteve com o presidente da Alesp André do Prado (PL) e com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele foi abraçado e chamado de ‘eterno deputado’, mesmo com a intenção de passar a bola para o filho.

Franco afia os cascos

Nome forte para vir candidato a deputado estadual em 2026, Franco tem buscado se aproximar do comando do partido de seu pai e ampliado as articulações em Americana e na ‘antiga’ base de Chico.

A Assembleia Legislativa já esteve no Pátio do Colégio, no Casarão João Mendes, no Palácio das Indústrias, antes de chegar ao Palácio 9 de Julho em 1968.

A Alesp mudou muito nesse tempo. Fomos palcos de importantes discussões, que decidiram os rumos do Estado. Por aqui, centenas de deputadas e deputados passaram, e engrandeceram ainda mais nossa história.

Uma coisa, entretanto, permanece. A Assembleia Legislativa é a Casa do Povo, e continua, diariamente, atuando para construir uma vida e um estado cada vez melhor. E você é parte dessa história.

