As vereadoras Esther Moraes (PV- Santa Bárbara) e Roberta Lima (PRD- Americana) arrecadaram bens para ajudar no resgate de animais da enchente que atingiu Santa Bárbara d’Oeste esta semana.

Segundo Esther, seu grupo conseguiu 400 quilos de comida com o Ceasa Piracicaba em parceria com o governo federal.

Fala a veradora

“Foram direcionados para as cozinhas solidárias que estão servindo marmitas e também montamos kits para as famílias afetadas pelas enchentes. Ontem (terça-feira) no Icarai, Jardim Cavalheiro, Lolla, Jardim Conceição e hoje Cavalheiro”, disse.

