SBO: DAE intensifica limpeza em áreas operacionais no período de estiagem

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue com a intensificação dos serviços de limpeza e manutenção em suas áreas operacionais. Nesta semana, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Toledos II recebeu ações de roçagem, capinação e remoção de vegetação invasora.

A iniciativa tem como objetivo garantir maior segurança, facilitar as vistorias nas estruturas e promover melhores condições visuais e funcionais das unidades. Realizadas de forma preventiva durante o período de estiagem, as ações também contribuem para reduzir riscos de incêndios e ampliar os intervalos entre as próximas intervenções.

Os trabalhos, conduzidos pela Divisão de Gestão Ambiental do DAE, já contemplaram os pontos de reservação de água da Vila Brasil e Dona Margarida. O cronograma terá sequência nos próximos dias, abrangendo ainda os reservatórios localizados nos bairros Jardim Amélia, São Francisco e Jardim Paulista.

