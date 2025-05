Santa Bárbara d’Oeste será palco neste sábado, dia 24, do 2º Encontro de Câmaras Setoriais, promovido pelo Conselho Municipal de Política Cultural. O evento acontece das 8h30 às 17 horas, no CEU das Artes, no Planalto do Sol II. Diferentemente da primeira edição, realizada em março, este segundo encontro terá uma programação ampliada, com ações formativas pela manhã e escuta pública à tarde.

Aberto ao público e voltado especialmente para representantes de grupos culturais, artistas independentes, produtores, gestores e interessados em Políticas Públicas de Cultura, o 2º Encontro de Câmaras Setoriais conta com a parceria do programa dos Agentes Territoriais de Cultura, do Comitê de Cultura de São Paulo, da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

O evento começa às 8h30 com a abertura oficial e, em seguida, às 9 horas, o agente territorial de cultura e presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, Lucas Casagrande, ministra a palestra “Responsabilidade social e Políticas Culturais: por uma cultura cidadã”. Às 10 horas, a gestora cultural Poli Brasil comanda a capacitação sobre os “Pontos de Cultura”, política estruturante da Cultura Viva.

Após o intervalo para almoço, às 13h30, o público será recepcionado com uma apresentação especial da Orquestra Feminina de Violas, abrindo o momento de escuta pública. Às 14 horas, iniciará o Fórum da PNAB, com mediação de Andréa Teodoro, gestora pública e vice-presidente do Conselho Municipal de Política Cultural. A proposta é apresentar e debater as diretrizes do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc, além de ouvir artistas, fazedores e trabalhadores da cultura sobre suas expectativas e sugestões, com encerramento previsto para as 16 horas.

Segundo Casagrande, o encontro é uma oportunidade de fortalecer o diálogo entre as câmaras setoriais e a sociedade civil. “O intuito de fazer o Encontro de Câmaras Setoriais é reunir essas câmaras que integram o Conselho para debater com os artistas, fazedores e trabalhadores da cultura sobre as políticas culturais locais, estaduais e federais. Tivemos um primeiro encontro muito legal, onde pudemos conversar sobre a identidade cultural de Santa Bárbara. Agora, nesta segunda edição, queremos ativar dois pilares: formação e mobilização”, explicou.

Confira o currículo dos palestrantes:

Poli Brasil

Jornalista formada em Direito e pós-graduada em Gestão Cultural. Sócia proprietária da produtora Arte em Prática Assessoria em Cultura, consultora em políticas públicas de cultura atendendo municípios de diversos estados do Brasil, com foco nas leis de fomento e Sistema Municipal de Cultura. Parecerista de projetos, musicista, produtora e criadora de conteúdo cultural, com mais de 265 mil visualizações no canal do YouTube Arte em Prática. Integrou a equipe que realizou o Circuito Nacional de Capacitação Lei Paulo Gustavo para Gestores Municipais de Cultura, realizado pelo SEBRAE em 2023. Integra a equipe do Crie Políticas Públicas do SEBRAE na capacitação de gestores municipais de Cultura na execução das leis de fomento e Sistema Nacional de Cultura. Aprovou 19 projetos em editais públicos com valor de captação de aproximadamente 1,9 milhão de reais. Foi Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de seu município durante 4 anos.

Lucas Casagrande

É artista, produtor e ativista cultural. É graduando no curso de Produção Cultural do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Atua como Agente Territorial de Cultura pelo Ministério da Cultura, por meio do Programa Nacional dos Comitês de Cultura em parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro. É o fundador do NAC – Núcleo Artístico Corpus, núcleo de artes integradas fundado em 2016 em Santa Bárbara d’Oeste/SP. Lucas é o atual Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara d’Oeste, e representante da Câmara Setorial de Dança.

Serviço:

2º Encontro de Câmaras Setoriais de Cultura

Sábado (24), das 8h30 às 16h

Programação:

Manhã – Ações Formativas



8h30: Abertura do evento



9h: Palestra “Responsabilidade social e Políticas Culturais: por uma cultura cidadã” – com Lucas Casagrande (Agente Territorial de Cultura)



10h: Capacitação “Pontos de Cultura” – com Poli Brasil



12h: Intervalo para almoço



Tarde – Escuta Pública



13h30: Abertura com apresentação da Orquestra Feminina de Violas



14h: Fórum da PNAB – com mediação de Andréa Teodoro (gestora pública e vice-presidente do Conselho de Cultura)



16h: Encerramento



Local: CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP



Entrada gratuita



Realização: Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara d’Oeste

Parceria: Programa Agentes Territoriais de Cultura, Comitê de Cultura de São Paulo, Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Ministério da Cultura e Governo Federal