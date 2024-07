SBT nega que Silvio Santos foi internado por H1N1

Silvio Santos é Internado com H1N1 no Hospital Albert Einstein e não tem previsão de alta. O SBT negou em nota a internação do ‘patrão’.

Silvio Santos deverá passar por uma série de exames. A assessoria de imprensa do SBT negou que SS está internado por H1N1. disse que o apresentador está bem.

Folha diz que Silvio Santos foi internado

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o proprietário do SBT, que está afastado da televisão a cerca de dois anos, permanece no hospital para a realização de novos exames após a internação.

Ainda segundo a publicação, a informação teria sido confirmada por membros da família Abravanel e a equipe médica teria preocupações com a saúde do apresentador devido a sua idade avançada.

O que é o H1N1?

O H1N1 – também conhecido como gripe H1N1 ou influenza A – é uma variante do vírus da gripe responsável pela gripe suína que, originalmente, afetava tanto porcos quanto humanos. Mas o vírus H1N1 é uma combinação de vários tipos de vírus influenza, incluindo o vírus da gripe aviária.

Leia + sobre Famosos, artes e música

De acordo com o médico Dr. Vital Fernandes Araújo, a gripe é facilmente transmitida e pode, em alguns casos, levar à morte.

“Esta gripe é considerada forte e pode causar sérias complicações, podendo levar até mesmo à morte. O H1N1 se transmite através do contato com secreções de pessoas infectadas, e acredita-se que possa sobreviver no ar, tornando a ventilação essencial“, explica.

Principais sintomas do H1N1:

– Febre alta;

– Tosse seca;

– Dor de garganta;

– Dores musculares;

– Fadiga extrema;

– Dor de cabeça;

– Congestão nasal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP