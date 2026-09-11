O SBT e o apresentador Rodrigo Bocardi decidiram encerrar o contrato de trabalho após idas e vindas e confusões envolvendo o canal do youtube do ex global.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele é acusado de prática de extorsão, mas a emissora afirmou não ter encontrado nada contra ele.

O ‘rolo’ começou quando Bocardi se irritou por não poder mais divulgar sua TV, a Boca TV nos programa que apresentava na TV Aberta.

Em rede social, ele disse que Demitiu a TV, e não o contrário. Bocardi leu a nota (leia abaixo) e ainda rebateu as denúncias. O ex global detonou a TV trazendo o caso de Fábio Faria (marido de Patrícia Abravanel) e suas ‘orgias’ com o banqueiro Daniel Vorcaro.

O caso segue com vários envolvidos.

Nota do SBT

O SBT tomou conhecimento, pelas redes sociais, de uma denúncia relacionada ao apresentador Rodrigo Bocardi, e não encontrou fatos ou provas que comprometessem o comportamento e a idoneidade do profissional.

No entanto, como a parceria entre SBT e BocaTV já havia sido desfeita, Rodrigo Bocardi tomou a decisão, e o SBT aceitou, de encerrar por completo o contrato com a emissora e se dedicar integralmente às suas empresas.

Leia + sobre diversão e arte