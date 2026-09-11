As chuvas intensas dos últimos dias alagou ao menos uma rua em Americana. A rua Diogo de Faria, na Cordenunsi viu o nível das águas subir e assustou os moradores.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O local tem algumas casas e fica próximo a um centro espírita. Uma moradora contou que eles têm medo de a chuva aumentar e eles perderem tudo com a subida da água.

Defesa Civil de São Paulo alerta para risco de tempestades severas até este sábado

A região está em Estado de Atenção, em razão das fortes chuvas caídas na madrugada desta sexta-feira (11/09). O acumulado das 48 horas é de 116,3 mm, sendo 81,2 mm somente nas últimas 24 horas, de acordo com o CIIAGRO (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas).

Segundo o Aviso de Risco Meteorológico – Tempestade, emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, entre a tarde e a noite desta sexta-feira (11/09) e a madrugada e a manhã de sábado (12/09), as condições atmosféricas favorecem a formação e o desenvolvimento de tempestades severas, na região.

“O cenário atmosférico permanece favorável à formação de tempestades intensas, acompanhadas por elevada atividade elétrica, fortes rajadas de vento e queda de granizo. Além disso, diante do elevado grau de instabilidade, não se descarta a ocorrência de fenômenos severos, como microexplosões e, de forma bastante isolada, tornados. Diante desse cenário, recomenda-se que a população mantenha atenção redobrada durante os períodos de maior criticidade, acompanhe as atualizações oficiais e evite qualquer exposição desnecessária às condições de risco, buscando permanecer em locais seguros durante a ocorrência das tempestades”, diz o alerta, válido para todo o Estado de São Paulo.

Chuva em Americana

Leia Mais notícias da cidade e região