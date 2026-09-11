Prefeitura abre a 54ª Expo Orquídea e a 4ª Feira AgroUrbana; eventos seguem até domingo

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A 54ª Expo Orquídea e a 4ª Feira AgroUrbana de Americana foram abertas oficialmente nesta sexta-feira (11), em cerimônia realizada na FIDAM. Os eventos seguem neste sábado (12), das 8h às 20h, e domingo (13), das 8h às 16h, com entrada e estacionamento gratuitos. A FIDAM fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, na Vila Israel.

As feiras reúnem estandes com venda de orquídeas, plantas, produtos agrícolas e artesanais, além de exposições, palestras gratuitas com especialistas do Brasil e do exterior, apresentações culturais, gastronomia e atividades para crianças.

Durante a cerimônia de abertura, também foram anunciados os vencedores do 1º Concurso de Desenho “Orquídeas: Cores e Natureza”, destinado a alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – 1º e 2º ano e 3º ao 5º ano.

A 54ª Expo Orquídea é realizada pelo Círculo Americanense de Orquidófilos, com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SMA), e da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da Casa da Agricultura. A 4ª Feira AgroUrbana, realizada no mesmo espaço, é uma iniciativa da SMA e da CATI voltada ao incentivo à agricultura local e regional.

O prefeito Chico Sardelli celebrou a realização do evento. “É uma grande alegria podermos testemunhar a participação e o empenho de tantos expositores e de todos os envolvidos. A Expo Orquídea e a Feira Agro Urbana iniciam seus trabalhos de forma magnífica, e esperamos que o evento, que fomenta a economia local e fortalece a preservação do meio ambiente, seja um verdadeiro sucesso. Todos os munícipes são convidados a prestigiar a Expo Orquídea e a Feira AgroUrbana”, disse.

Considerada a maior exposição de orquídeas da região, a Expo Orquídea reúne uma ampla diversidade de espécies e tem expectativa de receber aproximadamente 25 mil visitantes.

Entre as novidades desta edição está o Espaço de Acolhimento Sensorial, destinado a pessoas autistas e visitantes que precisem de um ambiente mais tranquilo durante a exposição. A APAE Americana também participa da programação.

O evento conta ainda com assistência ambulatorial do Hospital São Francisco. Para aproximar crianças e adultos dos animais, foi montada a Fazendinha do Criatório Pestana.

“O evento fortalece a economia de nossa cidade e ajuda a criar um senso de responsabilidade ambiental em todos. A expectativa é grande, de que milhares de pessoas passem na FIDAM neste fim de semana para conferir as palestras, os produtos e as atividades previstas”, comentou o vice-prefeito, Odir Demarchi.

Na noite desta sexta-feira (11), a Praça da Alimentação recebe uma apresentação de balé. Os fãs de vôlei também poderão participar de um momento de autógrafos com jogadores do Vôlei Renata.

“A 54ª Expo Orquídea e a 4ª Feira AgroUrbana estão espetaculares este ano. Quero agradecer ao prefeito Chico Sardelli, e à Prefeitura como um todo, pelo apoio dado para a realização deste evento. O evento tem muitas atrações e é para todos, com palestras, workshops, produtos à venda, dentre outros. Temos vendedores profissionais qualificados, com diferentes tipos de orquídeas, que vão agradar a todos os tipos de público: seja o público que gosta de plantas mais acessíveis; seja o mais aficionado, que busca plantas únicas e especiais”, comentou o diretor do Círculo Americanense de Orquidófilos, Luiz Bordignon.

A estrutura da Expo Orquídea conta com estacionamento gratuito de aproximadamente 12 mil m², área de exposição de cerca de 7 mil m², banheiros, ambulância e segurança durante todo o evento. O espaço tem acessibilidade em toda a área da exposição, além de climatizadores e pontos de descanso.

Concurso de desenho

O 1º Concurso de Desenho “Orquídeas: Cores e Natureza” recebeu 631 trabalhos de alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. A proposta estimulou a criatividade, a expressão artística e a sensibilização ambiental dos participantes.

“O concurso foi importante para estimular nas crianças uma consciência ecológica e despertar neles um possível interesse pela cultura ao cultivo das orquídeas. Americana tem um papel relevante nesse mercado, uma vez que o município é referência mundial na produção da espécie Cattleya lueddemanniana”, explicou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

A seleção dos trabalhos finalistas ocorreu no dia 8 de setembro, por uma comissão formada por representantes da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação e Círculo Americanense de Orquidófilos. Foram selecionados os três primeiros colocados de cada categoria, totalizando nove vencedores.

Na categoria Educação Infantil, os vencedores foram Bella Galter Ribeiro, da Casa da Criança Graúna, em primeiro lugar; Miguel Antônio Pimentel, da Casa da Criança Jaguari, em segundo; e Eloá Vitória de Lima, da EMEI Aracati, em terceiro.

No Ensino Fundamental – 1º e 2º ano –, Anne Gabrieli Candelária, Nayra Laura Alves Araujo e Arthur Gabriel da Silva, todos da E.E. Alcindo, ficaram, respectivamente, em primeiro, segundo e terceiro lugares.

Na categoria Ensino Fundamental – 3º ao 5º ano –, Maria Clara Votorino da Silva, da E.E. Alcindo, ficou em primeiro lugar; Yago Henrique Caetano de Barros, também da E.E. Alcindo, em segundo; e Leydi Montano Condori, da E.E. Pedroso, em terceiro.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberam troféus da Secretaria de Meio Ambiente. Os primeiros colocados também receberam uma cesta de produtos oferecida pelo Círculo Americanense de Orquidófilos, enquanto os segundos e terceiros colocados receberam prêmios da Secretaria de Meio Ambiente.

Os trabalhos inscritos integrarão o acervo educativo da Secretaria de Meio Ambiente de Americana e poderão ser utilizados em exposições, campanhas e atividades pedagógicas.

Também estiverem presentes à cerimônia de abertura da 54ª Expo Orquídea e da 4ª Feira AgroUrbana de Americana os vereadores Levi Rossi e Fernando da Farmácia, os secretários de Cultura e Turismo e de Educação, Vinicius Ghizini, e de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, o superintendente do Departamento de Água e Esgoto (DAE), Fábio Renato de Oliveira, a engenheira agrônoma representante da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) Regional de Piracicaba, Tatiana Marsola Piovezani, e o presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) Americana, Luiz Carlos Rodegher.

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